Comunicado de la Mesa de Enlace

Productores entrerrianos reclamaron medidas urgentes frente al avance del delito rural

Cerca de un centenar de productores y representantes de FAA, SRA y FARER participaron de una reunión en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz. Plantearon la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar el equipamiento de la Policía Rural y acelerar la investigación de las denuncias por hechos delictivos en establecimientos agropecuarios.