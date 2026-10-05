Cerca de un centenar de productores agropecuarios y representantes de entidades gremiales del sector se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, para expresar su preocupación por distintos hechos de inseguridad registrados en zonas rurales de Entre Ríos y reclamar medidas de prevención y respuesta por parte de las autoridades.
Productores entrerrianos reclamaron medidas urgentes frente al avance del delito rural
Cerca de un centenar de productores y representantes de FAA, SRA y FARER participaron de una reunión en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz. Plantearon la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar el equipamiento de la Policía Rural y acelerar la investigación de las denuncias por hechos delictivos en establecimientos agropecuarios.
El encuentro contó con la participación de referentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Entre Ríos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Entre Ríos y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), quienes mantuvieron un encuentro con autoridades policiales.
Durante la reunión se plantearon distintos reclamos vinculados con la seguridad en establecimientos productivos y caminos rurales. Entre ellos, se pidió fortalecer la investigación de las denuncias presentadas y avanzar en los procesos judiciales vinculados con los hechos denunciados.
Reclamo por mayor respuesta ante las denuncias
Uno de los principales puntos planteados durante la reunión estuvo relacionado con el funcionamiento del sistema de investigación y respuesta ante los delitos denunciados por productores.
Las entidades y los productores reclamaron que las presentaciones realizadas ante la Justicia sean investigadas, que se impulsen los procesos correspondientes y que las causas puedan avanzar hasta su resolución.
Según expresaron los participantes, la reiteración de hechos delictivos y la falta de respuestas suficientes generan preocupación entre quienes desarrollan actividades productivas en zonas alejadas de los centros urbanos.
El reclamo abarca especialmente áreas agropecuarias próximas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay, donde los productores plantearon la necesidad de reforzar las herramientas de prevención y vigilancia.
Drones, visión nocturna y cámaras para las zonas rurales
Durante el encuentro también se destacó el trabajo realizado por el personal de la Policía Rural, aunque se planteó la necesidad de dotar a los destacamentos de mayor equipamiento para mejorar su capacidad operativa.
Entre las herramientas solicitadas se incluyeron drones con cámaras térmicas y miras nocturnas, consideradas por los productores como recursos necesarios para ampliar las posibilidades de vigilancia en establecimientos y caminos rurales, especialmente durante la noche.
Otro de los pedidos fue la instalación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos a las localidades, integradas a sistemas de monitoreo y control policial que permitan detectar movimientos sospechosos y mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales delitos.
La propuesta apunta a generar una red de vigilancia que complemente el trabajo de los efectivos que actualmente realizan tareas de prevención en las áreas rurales.
Las entidades presentaron un petitorio con los reclamos
Como resultado del encuentro, los productores y representantes gremiales avanzaron con la firma de un petitorio que reúne las principales demandas planteadas durante la jornada.
La presentación estuvo encabezada por Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER.
El documento contó además con la adhesión de productores que participaron de la asamblea.
El planteo conjunto busca generar respuestas en materia de prevención, equipamiento policial, monitoreo de accesos e investigación de los hechos denunciados, en un contexto en el que las entidades agropecuarias reclaman mayores condiciones de seguridad para quienes trabajan y viven en las zonas rurales de Entre Ríos.