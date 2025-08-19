Cuenta con tres plantas en Santa Fe

Una láctea de la región avanza con la desvinculación de empleados

A pesar de que el Procedimiento Preventivo de Crisis aún no fue aprobado, la firma santafesina concretó los primeros acuerdos de desvinculación con empleados. Atilra rechaza estas medidas, mientras la empresa analiza producir quesos a fasón en una de sus plantas.