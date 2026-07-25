Edición 2026

Patagonia en el Congreso Aapresid: ¿el “corn belt” argentino?

Experiencias y desafíos de una región cuyo potencial la convierte en una de las grandes promesas agrícolas del país, comparable con el cinturón maicero de Estados Unidos. Anticipamos uno de los paneles del Congreso Aapresid, con la fuerza de Expoagro, del 4 al 6 de agosto en Rosario.