Copa Santa Fe: "El reglamento era claro...con dos hinchadas"
Colón se negó a recibir visitantes y el clásico con Unión va sin gente
Las autoridades de la Federación Santafesina de Fútbol, junto a las fuerzas de seguridad, decidieron que la semifinal se dispute sin público. Será este sábado, desde las 15, en el Brigadier López: si hay empate, penales.
Será un solo partido de 90 minutos, en el estadio del Barrio Centenario: Créditos: Manuel Fabatia
En una rueda de prensa desarrollada en el Ministerio de Justicia y Seguridad, el director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, junto con las autoridades de la Federación Santafesina de Fútbol (participó su tesorero Tristán Corazza), ente organizador de la Copa Santa Fe en dicha disciplina, comunicaron que el clásico Colón-Uniónpor las semifinales de la competencia provincial se jugará "sin público", a puertas cerradas. Será un solo partido de 90 minutos, en el estadio del Barrio Centenario: si hay empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales. ¿El motivo?: a pesar de lo que marca la reglamentación (que conocen y aceptaron todos los clubes), Colón se negó a recibir hinchas de Unión y a la organización de la Copa Santa Fe no le quedó otra salida.
"El partido va a empezar el el sábado 13 de septiembre y desde la Federación siempre esperamos con el espíritu que sea con ambos públicos, pero desde Colón no aceptaron esta disposición, entonces se ha tomado la decisión que sea sin público. Esta medida es justa, ya que los dos equipos estarán en las mismas condiciones", explicó el tesorero de la Federación Santafesina de Fútbol, Tristán Corazza.
"Quiero dejar en claro cuál fue la posición del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de defender el espíritu cómo fue creada (la Copa Santa Fe) y cómo pensamos nosotros el evento deportivo: jugar con dos públicos. Si estamos acá también es para avalar, porque entendíamos que estaban dadas las condiciones de seguridad para que el partido se pueda jugar con ambas parcialidades. Lo dijo muy bien quien está en representación de de de la organización del evento (N. de R.: por Corazza, el tesorero de la Federación): uno de los clubes no quiso jugar con público, no quiso recibir a la visita", explicó Fernando Peverengo.
Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo Créditos: Flavio Raina
"Por reglamento se tenía que jugar en cancha de Colón porque es la cancha del de menor categoría; éso dice el reglamento; al no querer recibir hinchada visitante, me parece que es atinado también la igualdad de condiciones y por eso termina resolviendo la Federación que el partido se juegue sin público. La sensación que nos queda, la verdad, es un sinsabor porque se viene trabajando muchísimo desde Seguridad. Días pasados tuvimos dos eventos en Rosario y seguimos gestionando tener partidos en Santa Fe con doble hinchada; entonces no podemos aceptar que no se puedan poner de acuerdo los dirigentes; en este caso Colón para aceptar un partido", agregó el funcionario.
"Nosotros estamos convencidos que este partido debía ser con público visitante y el mensaje es claro: con una sola hinchada no. Hubo una negativa desde un principio, la verdad se bajaron montón de alternativas, nosotros veníamos ya pensando un operativo y planificándolo. Era un hermoso desafío que queríamos asumir y no se dio. El estadio está en muy buenas condiciones: la accesibilidad, los lugares...", explicaron desde Seguridad.
"Yo hablo de lo que es reglamentariamente la Copa Santa Fe: el espíritu de la Copa Santa Fe con doble hinchada. Entendemos que es un retroceso: siguen mirando para dentro en lugar de pensar en los intereses en común", ampliaron.
Consultados por la posibilidad de quitarle la localía a Colón o llevarlo a un campo neutral, la respuesta fue contundente: "No...no: el reglamento dice que el partido se debe jugar en la cancha del menor categoría y si Colón dispone que no quiere público visitante, está de alguna manera marcando la cancha: por eso mismo se tomó la decisión de que ellos jueguen sin público también", argumentaron.
A su vez, consultados por la prensa, descartaron alguna sanción para Colón. "La sanción es ésta, que juegue sin público. En el caso de Unión, no hay nada para decir, porque ellos siempre acompañaron y estuvieron a disposición; es más, no dijeron nada. Desde Colón, no dieron explicaciones. En cuanto al operativo estamos hablando de un partido a puertas cerradas: se van a permitir únicamente 10 (diez) dirigentes por las dos parcialidades y 10 (diez) personas de la organización, más la prensa acreditada", explicaron en conjunto el director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, junto con la autoridades de la Federación Santafesina de Fútbol: su tesorero Tristán Corazza.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
