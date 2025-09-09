Copa Santa Fe: "El reglamento era claro...con dos hinchadas"

Colón se negó a recibir visitantes y el clásico con Unión va sin gente

Las autoridades de la Federación Santafesina de Fútbol, junto a las fuerzas de seguridad, decidieron que la semifinal se dispute sin público. Será este sábado, desde las 15, en el Brigadier López: si hay empate, penales.