Fecha 1 del Clausura

La Perla goleó en el clásico y arrancó con todo el "Chijí" Serenotti

En la primera fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti, La Perla del Oeste dio el gran golpe de la jornada al imponerse 4-1 en el clásico de Recreo frente a Nobleza. El estreno de Fernando "Cuqui" Márquez no pudo ser mejor: el exdelantero de Unión fue la figura del encuentro con tres goles.