Portugal despejó dudas y dio un paso importante hacia la fase eliminatoria del Mundial 2026. En el NRG Stadium de Houston, el equipo dirigido por Roberto Martínez derrotó 5-0 a Uzbekistán y quedó como líder provisional del Grupo K a la espera del resultado entre Colombia y República Democrática del Congo.
Cristiano Ronaldo respondió con goles y Portugal aplastó a Uzbekistán para quedar cerca de la clasificación
El seleccionado luso goleó 5-0 en Houston con un doblete de Cristiano Ronaldo, que volvió a romper récords en una Copa del Mundo. Portugal quedó como líder provisional del Grupo K.
La gran figura de la noche fue Cristiano Ronaldo. El capitán portugués marcó dos goles y volvió a quedar en el centro de la escena en una jornada histórica para su carrera internacional.
Cristiano sigue haciendo historia
Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Cristiano abrió el marcador tras una rápida combinación ofensiva. El delantero apareció en el área para definir de primera y desatar la celebración de miles de hinchas portugueses presentes en Houston.
Ese tanto le permitió convertirse en el primer futbolista de la historia en convertir goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, un registro inédito en el torneo más importante del planeta.
Antes del descanso volvió a aparecer. Tras una recuperación alta de Portugal, recibió un pase filtrado y definió con precisión para establecer el 3-0 parcial y sumar un nuevo récord a una carrera repleta de marcas históricas.
Superioridad absoluta de Portugal
Más allá de la actuación de su capitán, Portugal dominó el encuentro desde el inicio. La posesión, la presión alta y la diferencia técnica entre ambos planteles quedaron reflejadas rápidamente en el resultado.
Nuno Mendes amplió la ventaja a los 17 minutos con una ejecución sorpresiva en un tiro libre cercano al área. Uzbekistán intentó reaccionar y llegó a convertir a través de Ganiev, pero la acción fue anulada tras la revisión arbitral.
Con la ventaja consolidada, los portugueses manejaron los tiempos y encontraron más espacios durante la segunda mitad.
La goleada se completó en Houston
El cuarto tanto llegó tras una jugada de pelota parada que terminó con la pelota dentro del arco uzbeko luego de una desafortunada acción del arquero Utkir Nematov. La FIFA terminó registrando la conquista como gol en contra.
Cuando el partido ingresaba en su tramo final, Rafael Leão selló el 5-0 definitivo con una gran definición dentro del área y completó una noche redonda para el conjunto europeo.
Portugal finalizó el encuentro con 17 remates, nueve de ellos al arco, y una eficacia que le permitió construir una de las goleadas más amplias de la fase de grupos.
Cómo quedó el Grupo K
Con este triunfo, Portugal alcanzó los cuatro puntos y se ubicó provisoriamente en la cima del Grupo K.
La última fecha definirá los clasificados a la siguiente ronda, aunque el seleccionado de Roberto Martínez quedó muy bien posicionado para avanzar a los 16avos de final.
Mientras tanto, Uzbekistán, que disputa su primera Copa del Mundo, quedó comprometido en la tabla y necesitará una combinación favorable de resultados para mantener opciones de clasificación.