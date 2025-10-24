Hockey… más de 70 chicas involucradas

Stefi Antoniazzi celebró su cumpleaños con una clínica de hockey a puro aprendizaje y emoción

La jugadora santafesina, con experiencia en Las Leonas, encabezó junto a Hockey Plus un campus en el Club Náutico El Quillá. Más de un centenar de niñas y adolescentes participaron de una jornada intensa de entrenamiento, diversión y valores deportivos, en el estadio que lleva el nombre de su padre, Sergio Antoniazzi.