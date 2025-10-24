Stefi Antoniazzi celebró su cumpleaños con una clínica de hockey a puro aprendizaje y emoción
La jugadora santafesina, con experiencia en Las Leonas, encabezó junto a Hockey Plus un campus en el Club Náutico El Quillá. Más de un centenar de niñas y adolescentes participaron de una jornada intensa de entrenamiento, diversión y valores deportivos, en el estadio que lleva el nombre de su padre, Sergio Antoniazzi.
¡Explotó el estadio Sergio Antoniazzi! La cancha de césped sintético del Club Náutico El Quillá, el escenario ideal para el campus que organizó Stefi Antoniazzi el sábado 18, del cual participaron más de 70 chicas, que además de aprender, se divirtieron y disfrutaron de una jornada inolvidable, junto a La Leona, quien justo ese día cumplió 26 años.
Este sábado 18 de octubre, Stefanía Antoniazzi cumplió 26 años. Y los festejó de una manera muy especial y haciendo lo que más le gusta: jugar al hockey. Sí, jugando y disfrutando, divirtiéndose pero a la vez enseñando, no guardándose nada de lo que aprendió desde los 10 años, cuando Emilia López Castro (que jugaba en la Primera) la recibió en El Quillá junto a un grupo de niñas ansiosas por saber de qué se trataba ese deporte que se juega con un palo y una bocha.
Claro que pasaron 16 años desde aquellos encuentros en los que "Emi" les enseñaba los fundamentos básicos sobre el césped natural de la institución del sur de nuestra ciudad. Hoy la situación es muy diferente. El Quillá cuenta con un estadio increíble, al que llamó (con buen tino y total justicia) Sergio Antoniazzi.
Hoy la entidad Tiburona cuenta con una maravillosa cancha de césped sintético de agua, la que el último sábado estuvo colmada por 70 niñas de entre 10 y 16 años, las que formaron parte de la segunda edición de la clínica (también llamado campus) de hockey dictada por Stefi Antoniazzi.
Por eso y porque estuvo acompañada durante toda la jornada por su familia (su mamá Sandra, su hermana, ni sus sobrinitos Bartu y Fausti quisieron faltar), por la familia que compone el Club El Quillá, pero sobre todo por esas 70 niñas que la acompañaron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Justamente apenas terminada la actividad, Stefi Antoniazzi, todavía en la cancha, se tomó unos minutos para dialogar con El Litoral sobre lo que vivió este 18 de octubre: "La verdad es que estoy más que contenta, muy feliz. Estar festejando mi cumpleaños con las nenas acá en la cancha de El Quillá es algo increíble. ¡Explotó el campus! Las nenas vinieron con muchas ganas, estuvimos desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde a puro hockey pero seguramente vamos a seguir un rato más. Estoy muy satisfecha por cómo lo pasamos".
-¿Podría decirse que este es uno de los mejores cumpleaños de tu vida?
-Si no fue el mejor pega en el palo. Además hizo un día hermoso, después de la tormenta de ayer (la del viernes a la noche), que parecía que se venía el mundo abajo, sin embargo hoy hubo un sol divino, con una temperatura ideal. No puedo pedir más, estoy muy feliz. Aparte ya festejamos mi cumple con una torta gigante y con todas las chicas, la pasamos super bien.
-¿Qué te pareció el nivel de las chicas en general?
-Al tener diferentes edades, desde los 10 hasta los 16 años, el nivel es muy variado. Por ejemplo, a las chicas de 10 años hay que enseñarles lo básico porque recién están arrancando, como lo hice yo a los 10 años; y hay otras nenas que ya saben cómo ejecutar un flick, como para que te des una idea, pero claro, son más grandes y saben casi todos los gestos técnicos. Por lo que observé, por ejemplo, hay muchas nenas a las que conocí hoy porque no son de El Quillá sino que vienen de otros clubes, incluso de afuera, y hace muy poco que empezaron a jugar, sin embargo me encontré con chicas muy habilidosas, eso me hace pensar que se está trabajando muy bien y eso me pone muy contenta.
-Sé que sos la generadora de esta movida y sos la cara visible de este tipo de actividad, pero por lo que veo, detrás tuyo debe haber mucha gente que te ayuda porque ciertamente es mucho el trabajo y el tiempo que lleva organizarlo...
-Es cierto. Esto no podría ser posible si no fuera por todos los que forman la familia de El Quillá que me dieron una gran mano, todas las chicas del plantel superior que se sumaron para cumplir la función de monitor, también tengo que agradecer a los padres, ¡hasta mi mamá estuvo trabajando! Además, fue fundamental la ayuda de los auspiciantes, porque sin la ayuda de ellos es imposible organizar esto
-Sacándote un poco de este campus, contanos cómo te fue hace muy pocos días en Buenos Aires con la citación del entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara...
-Me fue muy bien, fueron unos días muy positivos. Me evaluaron físicamente y me vieron muy bien, y como ahora el equipo está de gira en Estados Unidos, me dijeron que siga acá haciendo los trabajos de recuperación como los vengo haciendo, que va todo muy bien, y que me reincorpore con el equipo a partir del 1ro de noviembre, por lo que voy a estar un par de semanas más en Santa Fe.
-Falta todavía para el Mundial 2026 en Países Bajos y Bélgica, pero ese es tu objetivo de máxima para el cual estás trabajando, ¿no?
-Obvio. El Mundial del año que viene es lo que tengo en mi cabeza, para eso estoy trabajando a conciencia con la recuperación de mi rodilla. Es a lo que aspiro para cumplir otro sueño más. Ya estuve jugando con las nenas, creo que me viste, así que pienso que estoy apta para reintegrarme a los entrenamientos.
-Real Club de Polo Barcelona fue tu último club, ¿tenés en mente jugar en otro?
-Por el momento no creo que pueda competir a nivel clubes. A Europa no voy a ir, prefiero quedarme en el país porque aspiro a formar parte de la selección y me gustaría quedarme a jugar en Argentina.
-¿Tenés alguna propuesta de algún club de nuestro país?
-Si, pero la verdad es que todavía no pienso en eso, y además por ahora no sé qué es lo mejor para mí porque como te dije, mi cabeza está entrenar cada día un poco más para estar diez puntos y comenzar en noviembre con los entrenamientos en el Cenard de Buenos Aires.
-La segunda edición del campus ya está terminando, y resultó muy positiva, se piensa en una tercera?
-Sí, por supuesto. Este campus me mantuvo entretenida todo este tiempo. Me gusta mucho organizar este tipo de actividad, compartir tiempo con las nenas y mostrarles todo el conocimiento que traigo de haber estado en otros clubes. Me gusta mucho esto, pero vamos paso a paso porque lleva mucho tiempo organizarlo para que el resultado sea como el que tuvimos en las dos ediciones que hicimos. Pero te aseguro que habrá una tercera.
Una por una. Stefanía Antoniazzi recibió a las más de 70 chicas en el Club El Quillá para brindarles todos sus conocimientos. Foto: Guillermo Di Salvatore
El Litoral, presente
Lógicamente, organizar una clínica de hockey no es tarea sencilla, no sólo desde la logística sino también en lo económico. Lo que ocurrió el sábado 18 de octubre en las instalaciones del Club El Quillá es algo que no sucede muy a menudo, y dado que el campus fue dictado in situ por la Leona Stefanía Antoniazzi, es lógico que distintas empresas se hayan sumado a un gran evento deportivo, por eso diario El Litoral y todas sus plataformas y redes sociales dijeron presente, al igual que Supermercados Alvear, The Indian Maharadja, Grupo Bimbo, Íntegra, Aquae Vitalis, Quarto Hockey, Vonder Thusen, Hockeymanía, Nima Hockey Store.
Una noticia que a Stefi le trae recuerdos imborrables: la Pro League se jugará en Santiago del Estero
Cambio de planes para el hockey argentino. La Confederación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede de la primera ventana de la FIH Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, ciudad que había sido anunciada originalmente.
El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto la femenina como la masculina, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre.
En ese estadio, Stefanía Antoniazzi debutó vistiendo la camiseta de Las Leonas, siendo protagonista del equipo dirigido por Fernando Ferrara en los choques ante Países Bajos y Gran Bretaña.
En la actualidad, Stefi se encuentra en los último tramo de su recuperación de la rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda, pero Ferrara la citó hace 15 días en el Cenard para que el cuerpo médico pueda monitorear el estado de su rodilla. Tras los estudios a los que fue sometida, los resultados fueron altamente satisfactorios, lo que hace pensar que pronto podrá volver a los entrenamientos.
De hecho, Antoniazzi retornará a Buenos Aires el 1ro de noviembre para incorporarse al plantel nacional, luego de que Las Leonas regresen de Estados Unidos, donde están jugando amistosos de preparación para la FIH Pro League.
En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de altísimo nivel frente a algunas de las potencias mundiales. El equipo de Fernando Ferrara enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino, dirigido por Lucas Rey, jugará contra Países Bajos y Pakistán.
Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la FIH Pro League ofrece un incentivo adicional: el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El cronograma comenzará el martes 9 de diciembre con los enfrentamientos entre Países Bajos y Pakistán (a las 19) y Alemania frente a Países Bajos (a las 21.30). Las Leonas debutarán el miércoles 10 ante Alemania a las 21.30, luego del choque de Los Leones con Países Bajos.
El jueves será el turno de los encuentros ante Pakistán y Países Bajos, y la acción continuará hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados argentinos cerrarán su participación frente a los mismos rivales.
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek, y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.
