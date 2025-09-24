Argentina entrena sus talentos juveniles de waterpolo para torneos internacionales

Los seleccionados juveniles de waterpolo argentino se encuentran en plena preparación para los próximos torneos internacionales, luego de su reciente participación en los Juegos Panamericanos, donde finalizaron en el cuarto puesto.
El entrenador Eduardo Bonomo, integrante del cuerpo técnico general y del staff de la selección Sub 15, resaltó la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes nadadores tras la reciente participación en los Juegos Panamericanos.
En este contexto, Eduardo Bonomo, integrante del cuerpo técnico general y del staff de la selección Sub 15, destacó la importancia del desempeño: “Perdimos con Canadá por un gol, por la medalla de bronce. El nivel es muy bueno, estamos cuartos, pero a un golcito al tercero, que vamos a trabajar mucho para poder subir ese escaloncito”.
De esta manera, el equipo ya tiene la clasificación asegurada para el Mundial del próximo año y se prepara también para el Sudamericano, torneo donde históricamente Argentina se ha mostrado como protagonista. “Tenemos un clásico siempre ahí con Brasil, así que a prepararnos para ese partido”, agregó Bonomo.
El entrenador explicó las particularidades del waterpolo y su exigencia física: “Es muy completo. No es natación porque la natación se practica horizontal y nosotros lo practicamos a 45 grados. Lo más complejo es que no es dentro de nuestro medio ambiente, tenemos que aprender a desplazarnos, a movernos dentro del agua, casi como si estuviésemos en la tierra”.
El deporte, aunque minoritario en Argentina, tiene reglas claras de selección: “Hacemos encuentros regionales, donde convocamos a los mejores de cada provincia, y después de cada encuentro se clasifica a las concentraciones nacionales. Tenés dos tipos de filtros: primero el provincial y después el nacional, y ahí es como vamos armando este equipo”.
Bonomo también destacó el compromiso de los jugadores frente a las limitaciones: “Están los deportes amateurs y después está el waterpolo, es un deporte muy a pulmón. Hay un poco de ayuda del gobierno a partir de ciertas categorías, pero todavía es muy amateur. En Brasil y Europa es profesional, hay infinita cantidad de jugadores que viven solamente de este deporte. Acá siempre remándola”.
El Club de Regatas de Santa Fe, es el epicentro de la formación de los jóvenes talentos. “De lunes a viernes tenemos todas las categorías. No hay que saber hacer nada, ahí te enseñamos a nadar, a jugar, a compartir y a trabajar en equipo. Pueden tener una gran carrera o una carrera corta, lo importante es que se acerquen y jueguen”, indicó Bonomo.
El entrenador subrayó que, pese a las diferencias de infraestructura con otros países, los jugadores argentinos logran acortar distancias con su esfuerzo: “El cuarto puesto le ganamos a selecciones que ya tienen estructuras mucho más grandes: le ganamos a México, Perú, Colombia, y perdimos contra estructuras muy grandes. Siempre el deportista argentino hace que esa diferencia se achique mucho”.
Con esta preparación y un enfoque que combina disciplina, técnica y trabajo en equipo, los seleccionados juveniles de waterpolo se perfilan para representar a Argentina con fuerza en los torneos internacionales que se avecinan.
