Llegar a fin de mes y no saber exactamente en qué se fue el dinero es una situación habitual.
Calculadora de presupuesto familiar: herramienta gratuita para ordenar los gastos y saber cuánto dinero queda a fin de mes
Permite registrar ingresos, gastos fijos y variables, cuotas, deudas y pequeños consumos para conocer cuánto dinero queda disponible cada mes. Cómo usar la Calculadora de Presupuesto y Economía Familiar para organizar las finanzas del hogar y detectar dónde se puede ajustar.
El sueldo entra, se pagan servicios, alquiler, alimentos, transporte y otras obligaciones, aparecen algunas compras imprevistas y, cuando llega el momento de revisar cuánto queda, muchas veces el resultado no coincide con lo que se esperaba.
El problema no siempre está en un único gasto grande. Una parte importante del presupuesto puede estar repartida entre consumos pequeños, cuotas, suscripciones, delivery, aplicaciones, comisiones y compras cotidianas que, individualmente, parecen manejables pero que juntas pueden representar una suma importante.
Por eso, antes de pensar en recortar gastos de manera general, una de las herramientas más útiles es conocer con precisión cómo está compuesto el presupuesto.
El Litoral ofrece de manera gratuita una Calculadora de Presupuesto y Economía Familiar que permite cargar los ingresos y los distintos gastos para obtener una fotografía clara de la situación económica del hogar.
Una herramienta gratuita para ordenar las cuentas
La calculadora está pensada para utilizarla de manera sencilla y sin costo. No hace falta ser especialista en economía ni tener conocimientos financieros: alcanza con ingresar los datos del presupuesto familiar para empezar a ordenar las cuentas.
El lector puede utilizarla para registrar cuánto dinero ingresa al hogar y cuánto se destina a las principales categorías de gastos. De esta manera, puede conocer cuánto queda disponible después de cubrir las obligaciones del mes.
La herramienta también permite detectar aquellos gastos que suelen pasar desapercibidos. Una suscripción que se cobra automáticamente, varias cuotas de la tarjeta, un seguro, los pedidos de comida o pequeños consumos diarios pueden parecer poco importantes por separado, pero adquieren otra dimensión cuando se los observa en conjunto.
¿Cuánto dinero se va en gastos que muchas veces no se registran? La calculadora permite hacer esa cuenta y utilizar el resultado para tomar decisiones.
El primer paso: saber cuánto dinero entra realmente
Para armar un presupuesto familiar, el punto de partida son los ingresos.
No se trata solamente del salario principal. En caso de existir otros ingresos regulares, también pueden incorporarse trabajos adicionales, jubilaciones, pensiones, alquileres, actividades independientes u otras entradas de dinero.
Lo importante es utilizar cifras realistas y correspondientes al período que se quiere analizar.
Una vez establecido cuánto dinero entra, comienza la segunda parte: identificar cuánto sale.
La diferencia entre ambos valores permite conocer una de las cifras más importantes del presupuesto: el dinero disponible después de cubrir los gastos.
Si los ingresos son de $1.500.000 y los gastos alcanzan $1.350.000, el margen mensual es de $150.000. Si, en cambio, los gastos llegan a $1.550.000, existe un déficit de $50.000 que deberá cubrirse utilizando ahorros, crédito o reduciendo otros consumos.
La calculadora gratuita permite realizar esta cuenta de manera simple y tener una referencia concreta sobre la situación financiera del hogar.
Calculadora de Presupuesto y Economía Familiar
Ingresá tus valores mensuales para calcular tu balance real, capacidad de ahorro y estado financiero.
💵 1. Ingresos Mensuales
🎯 2. Meta de Ahorro
💳 3. Gastos del Mes
Cómo usar la calculadora para descubrir dónde se va el sueldo
Una vez que se conocen los ingresos, hay que comenzar a cargar los gastos.
Conviene hacerlo sin dejar categorías afuera. Alquiler, alimentos, servicios, transporte, salud, educación, seguros, cuotas, entretenimiento, delivery, suscripciones y pequeños consumos forman parte del presupuesto.
También es importante incorporar los gastos que no aparecen todos los meses. Un impuesto, el mantenimiento del auto, una reparación del hogar o determinados gastos escolares pueden generar un fuerte impacto cuando llegan juntos.
La herramienta permite ordenar esa información para obtener una visión general.
Una buena estrategia es utilizarla primero con los gastos del último mes. Después, se puede repetir el ejercicio periódicamente para comparar cómo evoluciona el presupuesto.
Qué información conviene tener antes de empezar
Para obtener un resultado lo más cercano posible a la realidad, es recomendable revisar previamente los movimientos de las cuentas bancarias y los resúmenes de las tarjetas.
También conviene prestar atención a los débitos automáticos.
Allí pueden aparecer servicios que se siguen pagando todos los meses aunque ya no se utilicen con frecuencia.
Las suscripciones digitales son un ejemplo. Una persona puede tener contratadas varias plataformas, aplicaciones o servicios y recordar solamente algunas de ellas.
Las cuotas también deben registrarse. Aunque una compra se haya realizado meses atrás, la cuota continúa formando parte del gasto del mes actual.
El objetivo no es gastar menos en todo
Contar con un presupuesto no significa eliminar todos los gastos que no sean indispensables.
La finalidad es conocer cuánto se destina a cada cosa y decidir conscientemente.
Si una persona descubre que gasta $50.000 al mes en delivery y considera que ese consumo es importante para su rutina, puede mantenerlo.
Pero tendrá una información que antes quizás no tenía: sabe cuánto representa ese hábito sobre sus ingresos y cuánto significa al cabo de un año.
Lo mismo ocurre con una suscripción, una salida, un seguro o una compra en cuotas.
La diferencia está entre gastar sin saber cuánto se está gastando y hacerlo con información.
Una cuenta mensual que puede cambiar la planificación
Supongamos que un hogar tiene ingresos por $1.800.000 y, después de cargar todos sus gastos en la calculadora, descubre que destina $1.650.000 a sus obligaciones y consumos habituales.
Eso significa que quedan $150.000 disponibles.
A partir de ese dato, la familia puede decidir qué hacer con ese dinero: ahorrar, reservarlo para gastos extraordinarios, cancelar una deuda o destinar una parte al consumo.
Si, por el contrario, los gastos superan los ingresos, la herramienta permite identificar dónde aparece el desequilibrio.
Ese dato también es importante porque evita tomar decisiones basadas solamente en una sensación.
Una herramienta gratuita para revisar el presupuesto todos los meses
Las finanzas de un hogar cambian. Pueden aumentar los ingresos, modificarse los precios, terminar algunas cuotas, aparecer nuevos gastos o cambiar las necesidades familiares.
Por eso, utilizar la calculadora una sola vez puede ser un buen comienzo, pero revisarla periódicamente permite tener una visión más actualizada.
En definitiva, conocer las propias cuentas es el primer paso para tomar decisiones financieras más ordenadas.