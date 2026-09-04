Planificación

Calculadora de presupuesto familiar: herramienta gratuita para ordenar los gastos y saber cuánto dinero queda a fin de mes

Permite registrar ingresos, gastos fijos y variables, cuotas, deudas y pequeños consumos para conocer cuánto dinero queda disponible cada mes. Cómo usar la Calculadora de Presupuesto y Economía Familiar para organizar las finanzas del hogar y detectar dónde se puede ajustar.