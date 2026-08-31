Salario

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2026? Los nuevos valores por hora y por mes

Las trabajadoras de casas particulares tendrán una nueva actualización salarial del 1,8% en septiembre. Además, comenzará a incorporarse al sueldo básico una parte del bono extraordinario acordado para agosto. Cuánto corresponde cobrar según cada categoría y modalidad de trabajo.