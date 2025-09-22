Hasta el 31 de octubre: el Gobierno eliminó retenciones a la carne vacuna y aviar

El Gobierno nacional anunció este lunes la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de carne bovina y avícola. La decisión, que se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre, apunta a mejorar la oferta de divisas ante la volatilidad del mercado financiero.
“Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, al oficializar la medida.
El post de Adorni sobre las retenciones a la carne.
Se suma a los granos
El anuncio amplía el esquema de alivio impositivo anunciado la semana pasada, cuando se eliminaron las retenciones para cereales y oleaginosas por el mismo período. En este caso, la carne vacuna y la aviar, que hasta el momento pagaban una alícuota del 5%, quedarán temporalmente exentas.
La decisión fue comunicada a través de las redes sociales del vocero presidencial y ratificada por los canales oficiales. Se trata de un gesto al sector agroexportador en busca de acelerar la liquidación de divisas en un contexto de incertidumbre y presión sobre el tipo de cambio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.