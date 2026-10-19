En el 75° cumpleaños del artista

"Celebrando a Charly y el rock nacional"

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé realizará un concierto especial por el 75° cumpleaños de Charly García, con solistas, coro, bailarines y banda musical en vivo. Será el viernes 23, en el Centro Cultural “12 de Septiembre”.