La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé invita a celebrar el 75° cumpleaños de Charly García con un recital imperdible: solistas, coro, bailarines y banda musical en vivo se darán cita este viernes 23 de octubre a las 21 en el Centro Cultural “12 de Septiembre”, 25 de Mayo 1940, Santo Tomé.
"Celebrando a Charly y el rock nacional"
La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé realizará un concierto especial por el 75° cumpleaños de Charly García, con solistas, coro, bailarines y banda musical en vivo. Será el viernes 23, en el Centro Cultural “12 de Septiembre”.
Las entradas se consiguen en https://gala.folderit.net/e/celebrandoacharly (anticipadas: $13.000; en puerta: $16.000).
Riqueza artística
Se propone como un verdadero viaje recorriendo la hermosa música de este querido artista, emblemático y fundamental para nuestra cultura.
Será un recital de rock argentino de primer nivel, interpretando temas de sus distintos períodos compositivos, incluyendo su último álbum; con un gran despliegue en escena, que implica la participación de más de 30 músicos, producido íntegramente en Santo Tomé por la Agrupación Coral Municipal, dependiente de la Dirección de Cultura de esa ciudad.
Los artistas
El elenco estará integrado por la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, los solistas Gabriel Weppler en voz y guitarra, Paloma López, David Laborie, Lucila Cova, Mariana Ghirardi, Ana Carlés, Santiago Piedrabuena y Susana Caligaris; junto a Milagros Saravia (piano), Luciano Stizzoli (teclados), Leandro Cova (saxos) y Patricio Druetta (sintetizadores y programación).
Junto a ellos, la bailarina Miryan Burgués quien tiene a su cargo además, la coreografía del espectáculo, visuales creadas por Fabiana Mir, con el sonido y la iluminación de Mariano Acosta, el apoyo técnico del personal del Centro Cultural “12 de Septiembre”, y la dirección general de Jorge Cova.
Será una hermosa oportunidad para compartir y cantar juntos hermosas canciones de Charly García, en un recital inolvidable, que ha sido declarado de Interés Cultural por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, como iniciativa del Senador Paco Garibaldi.