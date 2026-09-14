Entre seis finalistas

Camilo Santostefano es el nuevo director del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe

El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe dio a conocer el resultado del concurso público y abierto de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Conductor Cultural del organismo. Se impuso sobre Julio Esteban Menéndez, Sergio Hernán Ganza, Oscar Mario Llobet, Horacio Carlos Castillo y Gisela Carolina Iuretig.