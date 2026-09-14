El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe anunció la designación de Camilo Santostefano como nuevo director del Coro Polifónico Provincial, luego de la realización del concurso público y abierto de antecedentes y oposición convocado para cubrir el cargo de Conductor Cultural de uno de los organismos musicales más emblemáticos de la provincia y de la región.
Camilo Santostefano es el nuevo director del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe
El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe dio a conocer el resultado del concurso público y abierto de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Conductor Cultural del organismo. Se impuso sobre Julio Esteban Menéndez, Sergio Hernán Ganza, Oscar Mario Llobet, Horacio Carlos Castillo y Gisela Carolina Iuretig.
La convocatoria fue concebida como una instancia de selección basada en criterios de excelencia artística, evaluación de antecedentes y transparencia en el acceso a las funciones públicas dentro del ámbito cultural.
Profesionales de distintas trayectorias y procedencias participaron del proceso, que permitió valorar no sólo sus recorridos profesionales, sino también sus proyectos y capacidades concretas para asumir la conducción del organismo.
El proceso
En una primera instancia se recibieron nueve inscripciones, de las cuales una no pudo formalizarse por no cumplir con la totalidad de la documentación requerida. De este modo, fueron ocho los postulantes que avanzaron a la etapa de evaluación de antecedentes y proyectos.
Cada concursante debía presentar, además de sus antecedentes profesionales, una planificación anual de trabajo, en la que desarrollara sus propuestas artísticas y de gestión para el Coro Polifónico Provincial durante un año. Las carpetas fueron analizadas por el jurado de acuerdo con los criterios y puntajes establecidos en las bases del concurso.
Luego de esta evaluación, seis postulantes alcanzaron y/o superaron el puntaje mínimo requerido y accedieron a la segunda etapa, centrada en la oposición. Esta instancia permitió evaluar de manera directa las capacidades de cada candidato frente al propio organismo que aspiraba a conducir.
La oposición consistió en una hora de trabajo con el Coro Polifónico Provincial, a partir de un repertorio especialmente establecido para la instancia. Cada participante debió abordar una obra impuesta, una obra de lectura a primera vista, una obra sinfónico-coral y una obra de elección propia.
De esta manera, el concurso permitió observar en la práctica diferentes aspectos vinculados con la dirección coral, el manejo del ensayo, la interpretación musical y la capacidad de comunicación y trabajo con el conjunto.
A esta instancia práctica se sumaron posteriormente entrevistas individuales, de aproximadamente media hora de duración, en las que los integrantes del jurado pudieron profundizar sobre los proyectos presentados, las perspectivas artísticas de cada postulante y sus propuestas para el futuro del organismo.
Las jornadas de oposición se desarrollaron con la participación de los seis finalistas: Julio Esteban Menéndez, Sergio Hernán Ganza, Leonardo Camilo Santostefano, Oscar Mario Llobet, Horacio Carlos Castillo y Gisela Carolina Iuretig.
Concluida la instancia de oposición y las entrevistas, el jurado inició la deliberación final. La conformación del cuerpo evaluador constituyó otro aspecto destacado del proceso, al reunir diferentes miradas y experiencias vinculadas directamente con la actividad coral.
Integraron el jurado Matías Bustafán, maestro preparador del Coro Polifónico Provincial; Fernando Tomé, reconocido director de coros, actual director del Coro Polifónico Nacional y profesional de amplia trayectoria; y la representante del Ministerio de Cultura de la Provincia.
Luego de un extenso intercambio y de analizar integralmente las distintas instancias del concurso, el jurado resolvió seleccionar a Camilo Santostefano como ganador. El músico es oriundo de Buenos Aires y se desempeñó hasta el año pasado como director del Coro Polifónico de Córdoba, experiencia que forma parte de una trayectoria estrechamente vinculada con la dirección y el trabajo coral.
Excelencia
La elección fue el resultado de un proceso integral y competitivo, en el que los postulantes fueron evaluados en igualdad de condiciones y a partir de distintas dimensiones: antecedentes profesionales, formación, proyecto artístico, capacidad de planificación, desempeño práctico frente al coro y entrevista personal.
De esta manera, el Ministerio de Cultura reafirma una modalidad de selección que busca jerarquizar los organismos artísticos provinciales mediante concursos públicos, abiertos y transparentes, priorizando la idoneidad y la excelencia profesional para el acceso a cargos de responsabilidad cultural.
Santostefano asumirá la conducción del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe en 2027 en reemplazo de la actual directora Virginia Bono, quien estará al frente del organismo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Su designación abre una nueva etapa para el conjunto vocal, con el desafío de dar continuidad a una trayectoria artística de enorme relevancia y, al mismo tiempo, proyectar nuevos horizontes para uno de los principales cuerpos estables de la cultura santafesina.