Ejecutiva musical

Daniela Méndez: el alma detrás de las canciones que sacuden al continente

La colombiana, cabeza de A&R (artistas y repertorio) de la editora M Publishing, recluta compositores y productores que están a la cabeza de la música latina actual, escribiendo para artistas como Karol G, Peso Pluma, Bad Bunny, Rauw Alejandro o Kali Uchis, al tiempo que desarrollan sus propias carreras. Junto a ella, El Litoral repasó el detrás de escena de una industria hecha de emoción y sensaciones.