Con cinco solistas vocales

La Sinfónica y el Polifónico traerán la ópera a la capital provincial en una fecha doble

Será el jueves 3 y viernes 4 de septiembre a las 21, con entrada gratuita pero cupo limitado. Se presentará "Cavalleria Rusticana", de Pietro Mascagni, en formato de concierto, bajo la dirección de Silvio Viegas.