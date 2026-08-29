La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, organismo que depende del Ministerio de Cultura, se presentará en Casa España (Rivadavia 2871) los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre a las 21 en lo que será una doble fecha de ópera junto con el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe. Las entradas serán gratuitas, pero con cupo limitado por el aforo de sala.
La Sinfónica y el Polifónico traerán la ópera a la capital provincial en una fecha doble
Será el jueves 3 y viernes 4 de septiembre a las 21, con entrada gratuita pero cupo limitado. Se presentará "Cavalleria Rusticana", de Pietro Mascagni, en formato de concierto, bajo la dirección de Silvio Viegas.
Bajo la dirección del maestro Silvio Viegas, referente de la ópera en América, los dos ensambles actuarán juntos en la interpretación de “Cavallería Rusticana”, una de las obras más emblemáticas del italiano Pietro Mascagni.
Considerada una de las clásicas óperas del verismo, la versión de Viegas contará con la participación de cinco solistas vocales invitados que darán cuerpo a los personajes de la historia: las sopranos María Antonela Magani, como Santuzza, y Nazarena Vidal, como Lola; el tenor Andrés Novero, como Turiddu; la mezzosoprano Daniela Coria, como Mamma Lucia y el barítono Juan Salvador Trupia, como Alfio.
Este proyecto cultural contará con la colaboración de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Unión y Benevolencia Dante Alighieri.
Retiro de entradas
Las entradas estarán disponibles para su retiro desde el lunes 31 de agosto hasta el día del concierto inclusive, en la boletería del Centro Cultural Provincial, sita en Junín 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.