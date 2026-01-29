A cien años de su nacimiento

El "Polaco" Goyeneche vuelve a sonar eterno

Nacido un 29 de enero de 1926, paso de colectivero a estrella internacional, y de ser la voz melódica de grandes orquestas a revolucionar el modo de decir el tango con una intensidad dramática inconfundible. El Litoral repasa su trayectoria, como así también las reediciones, contenidos especiales y el rescate integral de su obra que impulsa Sony Music.