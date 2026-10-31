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Clásico de Alfred Hitchcock

Sarah Snook vuelve a HBO con una miniserie inspirada en "Los pájaros"

El proyecto está en desarrollo y aún no hay fecha de estreno. Promete no ser una copia literal de la película, sino una reinvención moderna y visceral del libro de Daphne du Maurier.

Como Shiv en “Succession”, la serie que la catapultó. Foto: Gentileza HBOComo Shiv en “Succession”, la serie que la catapultó. Foto: Gentileza HBO
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La actriz Sarah Snook vuelve a HBO como protagonista y productora ejecutiva de la nueva miniserie “Los pájaros”, una adaptación del relato de Daphne du Maurier y de la película de Alfred Hitchcock de 1963 basada en el libro.

La plataforma adoptó el proyecto y se encuentra en proceso de desarrollo. El episodio piloto está a cargo del director Tom Spezialy -quien estuvo detrás de films como “Watchmen”, “The Leftovers”, “Blade Runner 2099”-, mientras que David Heyman -detrás de Harry Potter y Heyday Television- está a cargo de la producción.

Relectura

La nueva versión del clásico de Hitchcock promete no ser una copia literal, sino una reinvención moderna y visceral del libro de Daphne du Maurier.

En esta adaptación, Snook se pondrá en la piel de Myra Massey, una madre que enfrenta un conflicto de custodia de su hija, vuelve a su pueblo con ella e investiga la desaparición de una amiga. La trama transcurre al mismo tiempo que suceden ataques mortales e inexplicables de aves que comienzan a cruzarse con los crímenes.

“Con un asesino suelto y amenazas personales en aumento, lucha por proteger a su hija de una nueva y aterradora amenaza: feroces y mortales ataques de aves inexplicablemente vinculados al crimen", indica la descripción de la serie.

Sarah Snook en la miniserie “All Her Fault”En la miniserie “All Her Fault”, uno de sus últimos trabajos. Foto: Gentileza Peacock

Presente de éxito

Este nuevo proyecto marca el regreso de la actriz a HBO, tras haber sido galardonada con un Emmy por su interpretación como Shiv Roman en “Succession” y nominada al Emmy por “All Her Fault” de Peacock. Además, ganó un premio Tony por la obra teatral “The Picture of Dorian Gray” y el premio AACTA por la película “Memoir of a Snail”.

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