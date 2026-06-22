Este martes 23

Celebran la marcha de juventud del virtuoso Virtú

En la explanada de la Escuela Normal Superior se realizará la celebración del 120° aniversario de la institución. En ese marco, se interpretará la “Marcha del Normalista”, que el santafesino Virtú Maragno compuso a sus 17 años. Este homenaje se suma a un proceso de recuperación de este creador, impulsado por sus hijas Cecilia y Andrea, quienes conversaron con El Litoral.