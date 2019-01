https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de una propuesta integral para abordar los problemas de la región desde diferentes dimensiones. INTA participa en el equipo técnico y está a cargo de la coordinación del mismo.

Se presentó en la ciudad de Vera Los Bajos ya tienen un Plan de Manejo Integral Se trata de una propuesta integral para abordar los problemas de la región desde diferentes dimensiones. INTA participa en el equipo técnico y está a cargo de la coordinación del mismo.

INTA/Campolitoral



El evento se realizó el jueves pasado en la ciudad de Vera. Fue encabezado por autoridades de la provincia de Santa Fe, Chaco, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y representantes de instituciones regionales. Es el resultado de más de un año de articulación interministerial, interinstitucional e interdisciplinaria, con el fin de llegar acciones consensuadas para abordar de manera estratégica las problemáticas de esta región agroecológica que representa el 30 por ciento del territorio provincial.



“Se apuesta a una producción diversificada y a lograr una mayor calidad de vida en la región que fortalezca el arraigo en la zona. Acciones vinculadas al agua, electrificación rural, asistencia médica, educación, comunicaciones, caminos en buen estado, y a la producción eficiente manejando los recursos naturales de manera sustentable, son las principales”, detalla Mario Basán Nickisch, a cargo de la coordinación del Equipo Técnico del Plan.



Del trabajo -contenido en el Plan del Norte del Gobierno de Santa Fe- participan técnicos de los ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, Producción, Medio Ambiente, Infraestructura y Transporte, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y por parte de las entidades Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), la Unión de Familias Organizadas de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales (U.O.C.B.), Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA) y el INTA. En la última etapa se sumaron representantes de instituciones educativas y de ciencia con sede en la región.



“Probablemente, éste sea uno de los desafíos más grandes a encarar desde las políticas públicas: encontrar este camino de unir el valor de toda esta región, encontrar la forma de cuidarlo y preservarlo y, al mismo tiempo, garantizar que los habitantes puedan generar producción sustentable y aprovechar este paisaje único que son nuestros Bajos”, en el comienzo Pablo Farías, ministro de Gobierno y Reforma del Estado del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.



El coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, indicó que “Bajos Submeridionales es una temática que se viene trabajando hace más de 40 años, y ahora se logró un consenso que, durante décadas, no había ocurrido. No se había logrado tener una base en la que avanzar en cuanto a obras, producción, educación e innovación técnica en esta región. Hoy podemos decir que los Bajos cuentan con un plan integral, que no lo elaboró el gobierno provincial, sino que fue consensuado por todas las organizaciones del territorio”.



De la apertura participó también el ministro de Industria, Comercio y Servicios del Chaco, Gustavo Ferrer y destacó que “los tres departamentos del norte santafesino tienen una profunda vinculación con el sudoeste del Chaco, donde el límite territorial nos divide, pero los núcleos productivos, sociales y de comunidades nos unen. Indudablemente, tenemos una fuerte decisión de trabajar con la integración regional”.



Lo colectivo



A lo largo de la jornada se destacó el consenso logrado por actores tan diversos y el componente interdisciplinario del Equipo Técnico. El Plan se propone como un proceso de construcción colectiva en el que a través de encuentros, mesas y foros para definir la estrategia de acción. En este marco se presentó el libro sobre el Plan de Manejo Integral de los Bajos Submeridionales que contiene los lineamientos base de la planificación que se proyecta a 10 años y agrupa aproximadamente 150 proyectos productivos y sociales, entre otros.



Para Mariano Cracogna, director de INTA Reconquista “se está culminando una etapa donde tenemos las directrices para la acción. De ahora en más viene un gran trabajo de seguir consensuando actividades pero, sobre todo, de acción en terreno entre las distintas organizaciones. Desde INTA tenemos una gran estructura, diversidad de temáticas y profesionales que nos pueden estar ayudando y acompañando”.



“Por primera vez se trabajó en los consensos de las diferentes miradas, este Plan contiene al pequeño, al mediano y al gran productor. La expectativa es que se siga en esta línea, que perdure y se perfeccione. Sentirse parte de algo que se ha construido en conjunto es lo más valorable de esto”, destaca Basán Nickisch.



Desde INTA participa Mario Basán Nickisch en la coordinación del Equipo Técnico y como representantes por la Institución Germán Castro, Luciano Mieres, Gustavo Rosatti y Rubén Tosolini. Además cuentan con el asesoramiento de investigadores y extensionistas de las Agencias de Extensión Rural de Calchaquí, Tostado, Villa Minetti y Garabato, agencias incluidas en el área de influencia de los Bajos.



Al panel de integrantes de la mesa, le siguieron una serie de charlas vinculadas a experiencias en desarrollo territorial y al manejo sustentable de los recursos naturales para las producciones y la vida misma. De INTA expusieron Mario Basán Nickisch, Luis Luisoni y Luciano Mieres de la EEA Reconquista y Rubén Tosolini de la EEA Rafaela.



La Región



Los Bajos Submeridionales Santafesinos comprenden gran parte de los departamentos 9 de Julio y Vera, el oeste del departamento General Obligado y el norte del departamento San Cristóbal, abarcando una superficie de 35 mil kilómetros cuadrados. Contiene la cuenca propiamente dicha de los Bajos Submeridionales más la cuenca del arroyo Los Amores en el noreste y parte de la cuenca del río Salado en el sur. Es un ambiente marcado por el pulso de inundaciones y sequías recurrentes, con suelos bajos salinos e inundables en más del 60% de su superficie.



A lo largo de la historia se han realizado intervenciones que alteraron su estructura y funcionalidad y provocaron degradación ambiental e impactaron en lo social, siendo motivo del primer objetivo específico del plan: Iniciar un proceso de ordenamiento territorial que promueva acciones tendientes a devolver a los Bajos Submeridionales sus pulsos naturales y sus condiciones de sustentabilidad.

El equipo técnico



Siguiendo los lineamientos que otorga la Ley Provincial de Agua N° 13225 - y que da el marco al Plan - se conformó el Equipo Técnico Interdisciplinario integrado por los ministerios e instituciones antes mencionados. Cabe destacar que en la última etapa se sumaron, además, representantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL), Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL), Facultad de Ciencias Agrarias (FCA_UNL), el Centro Universitario de Reconquista Avellaneda (CU-RA-UNL), de la UNL, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional del Agua-Centro Regional Litoral (INA-CRL), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).