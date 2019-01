Beba muerta: buscan datos de nacimientos en hospitales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.12.2018

12:49

Así lo confirmó el fiscal de Homicidios, doctor Jorge Nessier. Se ordenaron peritajes para precisar la causa del deceso.

El Litoral | sucesos@ellitoral.com

En la tarde del lunes, el cuerpo sin vida de una beba fue hallado en el predio donde funciona una planta de tratamiento de residuos, el que se ubica a la vera de la Ruta Nacional N° 19, altura del kilómetro 4 y medio, esto es, en jurisdicción de Santo Tomé.

Minutos después de las 15 un operario de dicha planta fue quien se topó con el dramático hecho mientras requisaba las bolsas provenientes de la ciudad, y tras lo cual sufrió una crisis nerviosa.



Luego una mujer vinculada a la planta comunicó la novedad al 911 que envió personal policial y de investigaciones al lugar.

El ingreso al predio donde funciona la planta de selección y clasificación de residuos.Foto: Periodismo Ciudadano



Entre las bolsas

Quien quedó a cargo de la investigación de este delicado asunto es el fiscal de Homicidios, doctor Jorge Nessier, quien en la mañana del martes brindó una conferencia de prensa.



“Ayer un operario que estaba trabajando en lo que es la planta de selección y clasificación de residuos, advirtió que entre las bolsas estaba el cuerpo sin vida de una pequeña beba. A partir de entonces se dispuso el inicio de una investigación, tendiente a establecer varias circunstancias, tales como cuál había sido el motivo por el que se produjo la muerte de esta bebé.



Inicialmente fue examinada por el médico policial en el lugar y trasladada a la morgue para la realización de una autopsia”, dijo Nessier.

También se investiga el recorrido de los camiones que trasladaron residuos el lunes, indicó el fiscal Nessier. Foto: Archivo El Litoral / Luis Cetraro



Sin lesiones

Respecto a posibles signos de violencia, el funcionario del MPA explicó que “el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo cual en un primer momento, e incluso en la autopsia no fue posible establecer claramente cuál fue el motivo de la muerte ni las circunstancias. En principio no hay lesiones visibles y aparentemente no había fracturas óseas.



De todos modos se van a realizar estudios complementarios tendientes a establecer la edad, que ya fue calculada entre 1 a 3 meses, para luego comenzar a indagar en los nacimientos que se produjeron en ese período”.



Agregó que “el cuerpo presentaba una deformación en la zona craneana, pero según nos explicó el forense eso obedece a la fragilidad de un cuerpo de tan corto tiempo de vida, y al estado de descomposición y a demás a las circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que ese cuerpito fue trasladado en un camión de residuos”.

Búsqueda de datos



Por último Nessier explicó las tareas que se ordenaron para tratar de establecer la zona donde se pudo originar este macabro suceso.



“ Estamos investigando para determinar de dónde pudo venir el camión o los camiones que trasladaron residuos en el transcurso del lunes y a partir de ahí poder acotar la búsqueda.



También se dispuso recabar datos de los hospitales públicos, tanto de Santo Tomé como de Santa Fe, en cuanto a los nacimientos.Veremos si podemos trabajar también con el Registro Civil en ese sentido. No hemos recibido ninguna información de alguna persona o denuncia, ni siquiera anónima, por lo que desde ya instamos que si alguien puede aportar algún dato para el esclarecimiento de esta situación, se ponga en contacto con la Fiscalía o en cualquier dependencia policial”, culminó.