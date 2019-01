https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.12.2018 - Última actualización - 16:51

13:21

La app se actualizó en su última versión y permite la opción de enviar audios por su servició de mensajería “Instagram Direct”

¡Oh, no! Instagram ya deja mandar audios por mensaje de "Instagram Direct" La app se actualizó en su última versión y permite la opción de enviar audios por su servició de mensajería "Instagram Direct"

El Litoral | @Tecnologia_el

Instagram Direct se ha convertido en casi una aplicación de mensajería instantánea. De hecho, ha pasado de ser una simple red social de fotografía, a ser una app que marca tendencia: muchos usuarios conocen gente, llegando incluso a hacer amigos, y encontrar el amor.

Ahora esta red social sorprende en una nueva actualización: las notas de audio. Además de escribir, ahora podemos entablar conversaciones mediante mensajes de audio.

Si queres empezar a hacer uso de los audios de Instagram Direct, corroborá estar siguiendo estos sencillos pasos:

1) Actualizá la app a la última versión.

2) Abrí la aplicación y entra a un Direct.

3) Para enviar un audio por mensaje privado deja pulsado el icono de micrófono.

4) Levanta el dedo cuando hayas terminado el mensaje y se enviará automáticamente.

No estamos muy convencidos de que esta nueva función sea tan positiva. Por el momento, nos contentamos con que permitirá grabar audios de no más de 1 minuto, cosa que en WhatsApp no sucede.