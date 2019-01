El Presupuesto 2019 y cambios tributarios serán votados este jueves

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.12.2018

20:44

El ministro y dos secretarios defendieron los alcances de ambos proyectos y aseguraron que no hay ajuste en Santa Fe. Polémica por la redacción de un artículo que el oficialismo intentará validar en el recinto.

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com



“El Presupuesto 2019 sostiene el ritmo de ejecución de obra pública sin poner en riesgo el gasto social. Es un presupuesto que no ajusta” afirmó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, ante los quince diputados que se dieron cita en la sala del bloque de diputados justicialistas para intercambiar ideas sobre la ley de leyes para el año venidero; la reforma Tributaria y la ley impositiva anual, y el acuerdo del gobierno provincial con Anses para reconocimiento de parte del déficit del sistema previsional santafesino. Flanqueado por los secretarios Pablos: el de Hacienda, Gorbán y del Finanzas e Ingresos Públicos, Olivares, Saglione estuvo dos horas con diputados de distintos sectores políticos. Este jueves por la mañana, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Julián Galdeano, emitiría los dictámenes respectivos que serían votados por la tarde por el pleno de la Cámara.



Durante la reunión, el único tema que generó controversias es el agregado al artículo 31 que año a año viene sancionándose que cuestionó públicamente Festram y que legisladores justicialistas objetaron la redacción y pidieron un proyecto aparte para el tratamiento. Saglione con Olivares defendieron la redacción y la mayoría de los diputados oficialistas validaron la postura. Dicho artículo es que le permite a la provincia -previo convenio- descontar automáticamente de la coparticipación los aportes de afiliados de IAPOS de cajas jubilatorias municipales. No podemos desfinanciar a la obra social, no podemos permitir que haya afiliados que no aporten como si sobraran los recursos, fueron los argumentos de los diputados oficialistas. Desde el justicialismo se esgrimió un dictamen de mediados de año de la dirección de Jurídicas de la obra social. “Alcanza con la palabra del ministro que no se va a ejecutar a nadie” coincidieron los oficialistas para respaldar la redacción actual ante la embestida de Luis Rubeo (PJ). Las cajas municipales observan con preocupación la pretensión de IAPOS de subirles en tres puntos el aporte a esos afiliados. Si el oficialismo mantiene la postura de la Casa Gris, el Presupuesto sería ley este jueves.



El otro contrapunto fue por la decisión del Poder Ejecutivo de cumplir los compromisos asumidos por Santa Fe al firmar el Consenso Fiscal pese a los incumplimientos de Nación. “La decisión es cumplir los compromisos asumidos por la provincia y es una señal a los actores económicos” dijo Saglione en referencia a la decisión de reducir alícuotas de Ingresos Brutos y de Sellos según aquel compromiso y que se plasman en la reforma tributaria en discusión. Allí también fue Rubeo quien objetó la decisión de cumplir pese a que Nación no cumple.



Los pormenores de la redacción



Tras las primeras consideraciones de Saglione, el ministro dejó que expongan Gorbán y Olivares. El primero mencionó las dificultades para elaborar el proyecto de Presupuesto por la incertidumbre que atravesó la economía argentina y ratificó que las prioridades son el gasto de capital y en materia de áreas la preponderación de Educación, Seguridad, más Salud y Desarrollo Social con especial énfasis en ésta último en Niñez, Adicciones y Género. “Es un presupuesto equilibrado” les aseguró.



Olivares, en tanto, precisó los alcances de la reforma tributaria no dejando de remarcar la importancia de la participación de entidades y legisladores en la mesa de análisis y la horizontalidad en la elaboración. “Hay una caída en la presión tributaria santafesina” enfatizó haciendo hincapié en los temas de Ingresos Brutos y Sellos. Además explicó la suba del Inmobiliario y afirmó que está por debajo de lo recomendado a nivel nacional. El reclamo fue por la manera en que será compensada la baja de esos tributos y la fundamentaron en el ensanche de la base tributaria. Saglione volvió a remarcar la importancia del Régimen Simplificado que permitió sumar 30.000 contribuyentes. A esto sumaron acciones de fiscalización y el cobro de deudas del Inmobiliario que se puso en marcha con apoyo de municipios y comunas.



Hoy los recursos nacionales significan el 65% de los ingresos provinciales y el 35% lo aportan los contribuyentes santafesinos. “Sube la presión fiscal nacional y baja la provincial” resumió Saglione con la mirada en 2019.



En cuanto al acuerdo con Anses, el déficit 2017 que se acordó cubrirá el organismo nacional será de 4.600 millones de los cuales mil anticipó el año pasado y el resto abonará en cuatro cuotas, la primera de las cuales fue efectivizada dos semanas atrás. Las restantes tres -de 900 millones cada una- dependerán del aval legislativo que surgiría este jueves.



>> Patente

Hubo preguntas a Olivares de la oposición sobre cuánto será el aumento de la Patente Automotor y el secretario explicó que Santa Fe tiene desde hace varios años una fórmula que toma el valor de los vehículos según organismos nacionales. La suba en el precio de los vehículos impactará en el impuesto que subirá entre 50 y 60 % en el 2019.

Saglione recordó que está vigente la posibilidad de que municipios y comunas cobren una sexta cuota de valor igual a las restantes. Informó que ya 170 gobiernos locales anunciaron su decisión de ejecutar esa sexta cuota en el año venidero.



>> Día de reconocimientos

Este jueves, la Cámara de Diputados entregará por primera vez la distinción “Valores democráticos Raúl Ricardo Alfonsín” votada recientemente con el propósito de reconocer año a año a quienes demuestren un compromiso y obra con los valores democráticos. La iniciativa había sido del justicialista Leandro Busatto y respaldada en forma inmediata por el pleno. Entre los que recibirán la distinción este año están los ex gobernadores Hermes Binner y José María Vernet; la ex vicegobernadora Griselda Tessio; los ex convencionales y ministros Danilo Kilibarda y Roberto Rosúa; Luis Alberto Cáceres, Juan Carlos Hidalgo, Raquel Chiara, Froilán Aguirre; HIJOS Rosario; Hijos e Hijas por la identidad y la justicia y el Instituto Fisherton de Educación Integral.

Luego, también la cámara impondrá el nombre ‘Lisandro de la Torre’ al recinto, previo a la sesión. “Será en reconocimiento a su intachable trayectoria” explicó el demoprogresista Gabriel Real.