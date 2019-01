https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro parejas se presentaron en la pista del Bailando 2018, con la vara del jurado muy alta. Cinthia Fernández obtuvo la mejor nota.

ShowMatch Otra noche de puntajes bajos en el Cha Cha Pop

Jimena, con la fuerza de las mujeres



Antes de presentar a la primera pareja de la noche, expresó su apoyo al colectivo Actrices Argentinas luego de la denuncia realizada públicamente contra Juan Darthes por violación a Thelma Fardin. “Hoy fue una jornada histórica. Luego Jimena Baron y Mauro Caiazza salieron a la pista para bailar “Everbody”, de Martin Solveig. Antes de su coreo, Jime se solidarizó con Thelma y, entre lágrimas, comentó: “Yo también hice una denuncia y se me juzgó y se me criticó. Es muy importante que salgamos a hablar”. Ángel De Brito (5) fue el primero en dar su devolución y sostuvo: “Me gustó mucho la coreo. Fue prolija, sexy y dinámica”. Laura Fernández (voto secreto) felicitó a Jime por su valentía y consideró: “Noté el estilo de Mati Napp en la coreo. Creo que todo lo que hablaste te dio mucha fuerza interna. Tuvieron mucha explosión. Noté un tremendo avance”. Flor (6) también dio el visto bueno: “Fue una coreo distinta y difícil. Jime usa el arte para sanar y hoy se vio en la pista”. En tanto, Marcelo Polino (4) pidió BAR porque no vio el paso de Cha cha. Por último, el BAR vio imprecisiones técnicas y decidió descontar una unidad. Total: 14 puntos.

Lourdes y Diego cumplieron



Al ritmo de “There´s nothing holding me back”, de Shawn Mendes. “Ayer hablamos con Jimena (Baron) y limamos asperezas. Está todo bien, fue un malentendido”, aseguró en la previa la bailarina, quien según reveló Juan Otero, el hijo de Flor Peña, le pidió al BAR en camarines que le subiera un punto. A la hora de los puntajes, De Brito (3) observó: “No fue la mejor noche de ustedes. Creo que les falta ensayo, pero ustedes son los que menos se podrían quejar. Le voy a bajar un punto a Lourdes por el punto que le pidió al BAR”. Laurita (voto secreto) comentó: “Técnicamente estuvieron excelentes. Fue el ritmo en el que Diego mejor acompañó”. Flor (7) señaló: “Son una pareja muy interesante. Diego se apropió de la pista. Se los ve muy profesionales y eso me gusta mucho”. Y Polino (6) remarcó: “De esta ronda, fueron lo mejor que vi. Desafío al BAR, a ver si les sube ese punto”. A su turno, el BAR destacó el trabajo de Diego pero notó “una desprolijidad” y por esa razón decidió mantener el puntaje del jurado. Total: 16 puntos.

Cinthia se levantó y anduvo



Cinthia Fernández sufrió un golpe durante un ensayo previo, pero igualmente pudo interpretar junto a Gonzalo Gerber el tema “Bang bang”, de Jessie J. “A esta altura hay que bailar o bailar”, justificó. “Me gustó la coreo. Me gustó que a pesar de la caída dejaran el truco. Gonzalo está bailando espectacular”, apuntó De Brito (5). “Arrancaron muy arriba y la segunda parte estuvo más desprolija. Pero en general estuvo muy bien”, aprobó Laurita (voto secreto). “Me gusta verte así, Cinthia. Son un trío muy positivo. Siempre hacen arte”, recalcó Flor (7). “A mí tanta voltereta me agota un poco. Pero son de lo mejorcito”, cerró Polino (5). Total: 17 puntos.

Julián y Sofía, erraticos



Finalmente, Julián Serrano y Sofía Morandi realizaron una performance de “This is what you came for”, de Calvin Harris y Rihanna. “Queremos ganar y estamos dándolo todo”, enfatizó la pareja antes de la coreo. Luego escuchó las devoluciones del jurado, que no resultaron favorables. “Fue muy notorio el error del final, eso arruinó todo. Lamento lo que pasó. No se desanimen”, les dijo De Brito (1). “Puede pasar que se equivoquen, pero nosotros no lo podemos dejar pasar. Seguramente lo van a hacer mucho mejor”, los alentó Laurita (voto secreto). “La vara está muy alta. La pifiaron, la pueden hacer mejor”, coincidió Flor (3). “¿Qué fue de la promesa de los chiquitos jóvenes? Empezaron a desbarrancar. Fue un disgusto al cuadrado. Imperdonable en esta instancia”, completó lapidariamente Polino (-1). Total: 3 puntos.