Las declaraciones de Marcelo Tinelli sobre la denuncia contra Juan Darthes

Miércoles 12.12.2018 - Última actualización - 10:18

9:40

Tras la presunta violación que sufrio Thelma Fardin en una gira de Patito Feo, ficción de la productora Ideas del Sur.

La palabra de Marcelo Tinelli sobre este tema era muy esperada, ya que el conductor fue productor de la tira Patito Feo, con su compañía Ideas del Sur.

Luego de que el colectivo "Actrices Argentinas" hiciera pública la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación durante una gira del programa Patito Feo en el año 2009, Marcelo Tinelli al comienzo de ShowMatch se inició con un pedido de Justicia y ponderó la presentación que hicieron las artistas.

"Es un gran trabajo el que hicieron las actrices. Ojalá que se haga Justicia. Acompañamos a Thelma. Es lamentable y tremendo el caso. Me parece maravilloso que denunciaran este caso. Por una Justicia acá y en todo el mundo", enfatizó Tinelli, en la apertura del Bailando.

Asimismo, le dio paso a la opinión de Florencia Peña, una de las jurados y reconocida militante feminista. "Fue una jornada histórica por que las chicas se cargaron al hombro todo. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando por el empoderamiento de las mujeres", afirmó.

La actriz enfatizó asimismo que "la Justicia más importante que se va a dar es que esto no vuelva a pasar más". "Esto le pasa a las mujeres en muchos aspectos de su vida y antes, muchas de ellas, se sentían solas para enfrentarlo y denunciarlo", comentó.

En otro momento del programa, la actriz Jimena Barón, otra de las referentes del colectivo de Actrices Argentinas tomó la palabra: “Para mi es una noche particular. Quiero aclarar que nadie nació feminista, se aprende a ser feminista porque existe el machismo. No deberíamos estar exponiendo todo el tiempo que no queremos que nos violen, nos peguen y nos maten. Aprendí desde un hecho de mi vida personal, apoyo a Thelma y a todas las mujeres. Es muy importante que salgamos a hablar. No nos callamos más y así nos ponemos por culpa de los violadores y del machismo”, indicó la participante del certamen de baile, mientras las lágrimas recorrían su rostro.