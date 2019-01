https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.12.2018 - Última actualización - 11:08

10:45

Este miércoles

Horarios y TV: Finaliza la zona de grupos de la Champions League

Con 8 encuentros, este miércoles finaliza la zona de grupos de la Champions League. Valencia vs Manchester United, Ajax vs Bayern Munich y Real Madrid vs CSKA Moscú son los destacados.

Foto: Archivo



El Litoral Este miércoles finaliza la zona de grupos de la Champions League y se terminará de definir a los equipos que jugarán los octavos de final, a partir del 2019. En esta jornada, se jugarán los últimos partidos de los grupos E-F-G y H. Partidos, con horarios y TV 14:55 Viktoria Plzen - Roma ESPN/HD 14:55 Real Madrid - CSKA Moscú Fox Sports /HD 17:00 Manchester City - Hoffenheim Fox Sports /HD 17:00 Shakthar - Lyon ESPN 3/HD 17:00 Valencia - Manchester United Fox Sports 2/HD 17:00 Young Boys - Juventus ESPN 2/HD 17:00 Ajax - Bayern Munich ESPN/HD 17:00 Benfica - AEK Atenas Fox Sports 3/HD Posiciones (primero y segundo de cada grupo clasifican a octavos de final y el tercero juega la Europa League).