Theresa May acusa al líder laborista Corbyn de querer "voltear al gobierno y estrellar la economía"

Miércoles 12.12.2018

11:17

Tras la cancelación de la votación para el Brexit sucedida este martes, la primera ministra británica realizó fuertes declaraciones ante diputados en la Cámara de los Comunes.

Theresa May y jeremy Corbyn, enemistados a causa de la votación para el Brexit Foto: Internet

El Litoral | Télam

La primera ministra británica, Theresa May, acusó hoy al líder laborista, Jeremy Corbyn, de querer "voltear al gobierno, sembrar divisiones y estrellar la economía".

"La mayor amenaza para la gente no es abandonar la UE, es un gobierno de Corbyn", sentenció hoy la líder conservadora ante los diputados en la Cámara de los Comunes.



May no tardó en responder este miércoles a las preguntas en el Parlamento, horas antes de que los parlamentarios conservadores intenten impulsar un voto en contra de su liderazgo, en medio de un caos generalizado surgido .



Ante el ataque del líder laborista por haber cancelado ayer la votación de su acuerdo del Brexit en el Parlamento y a lo que calificó como "totalmente y absolutamente inaceptables", la primera ministra dijo que el laborismo no quiere un consenso, "no tienen ningún plan, y no quieren el Brexit".



Asimismo, frente a la pregunta sobre si ella descartará una salida de la UE sin acuerdo, May dijo que la manera de asegurarse de que no haya un "no acuerdo" es obtener un acuerdo.



Mientras tanto, el líder laborista, sostuvo que "esta triste saga es frustrante para los negocios, para los trabajadores y, en realidad, para muchos detrás de ella también".



Pero May afirmó en ese sentido que lo que sería realmente malo para las empresas es un gobierno laborista en Downing Street, la residencia de gobierno.



Consideró que el Partido Laborista quiere cambiar la ley para que los sindicatos puedan hacer huelgas en solidaridad con los huelguistas de cualquier parte del mundo.



Corbyn, por su parte, sostuvo también que el voto del liderazgo conservador es "absolutamente irrelevante" para la vida de la gente en este país. "Se acabó el tiempo de vacilación y demora de este gobierno, la primera ministra ha negociado su acuerdo, nos ha dicho que es el mejor y el único acuerdo disponible", expresó.



"No puede haber más excusas, no hay más escapatoria, preséntela ante el Parlamento y vamos a tener la votación", afirmó Corbyn.

El líder laborista consideró que la Cámara acordó una fecha para una votación y May despreció al Parlamento.