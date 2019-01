https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vignatti encabeza las negociaciones

Colón y un mano a mano entre Comesaña y Dabove

La mesa chica de la dirigencia sabalera está en Brasil. Hablaron con el hijo de Comesaña porque el DT está enfocado en la final de la Copa Sudamericana. Por su parte, el ex entrenador de Godoy Cruz no cerró con ningún equipo.

El Litoral Horas decisivas para Colón y la contratación del próximo director técnico. Como explicó El Litoral este martes, José Néstor Vignatti viajó a Brasil para contactarse personalmente con Julio Comesaña y su grupo de trabajo. Ese encuentro finalmente se dio con el hijo del técnico uruguayo que hace las veces de representante y estuvo encabezado por el presidente del club de barrio Centenario. Por lo que pudo saber este medio, el entrenador pasó a saludar ya que se encuentra enfocado en el partido de este miércoles por la Copa Sudamericana (Atlético Paranaense vs. Junior). La reunión quedó, como se dice comúnmente, en un “cuarto intermedio” hasta la semana que viene. En el mientras tanto, nada está definido. Incluso, la puerta “Dabove” no está cerrada. Por lo pronto, se supo que Vignatti y la comitiva sabalera se quedarán en Brasil para ver el encuentro que se disputará este miércoles por la noche.

