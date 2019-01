https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.12.2018 - Última actualización - 11:29

11:27

El lado B de la política

FIltrado: José Weber, ¿candidato?

Se rumorea que el ex concejal y ex ministro de la Producción de Carlos Reutemann quiere volver a la política.

Ex concejal y ex ministro de la Producción, José Weber, en una sesión del Concejo de 2000. Foto: Alejandro Villar - Archivo El Litoral



El lado B de la política FIltrado: José Weber, ¿candidato? Se rumorea que el ex concejal y ex ministro de la Producción de Carlos Reutemann quiere volver a la política. Se rumorea que el ex concejal y ex ministro de la Producción de Carlos Reutemann quiere volver a la política.

El Litoral | politica@ellitoral.com A José Weber se lo vio en el último acto que en Santa Fe encabezaron Omar Perotti y Alejandra Rodenas, y su presencia llamó la atención porque estuvo ausente de la política local durante años. Ahora, se rumorea que quiere volver a la arena política. Más aún, se dice que quiere ser candidato en alguna postulación vinculada a la vida política de la ciudad. José Weber, el ex concejal y ex ministro de la Producción de Carlos Reutemann, ha vuelto a mantener reuniones con dirigentes justicialistas, cercanos al rafaelino.