"Es urgente que los varones se encuentren y digan qué les pasa con el machismo"

Miércoles 12.12.2018 - Última actualización - 12:45

12:35

La reflexión es con relación a la gran cantidad de denuncias de casos violencia de género que se hicieron públicas en los últimos tiempos, y en el marco de la acusación de Fardin contra Darthés.

Nicolás Loyarte | nloyarte@ellitoral.com @nicoloyarte

Fue automático, en tiempo real. Ni bien la actriz Thelma Fardin hizo pública su denuncia de abuso sexual de parte de su colega Juan Darthés, ocurrida durante una gira de la obra de teatro “Patito Feo” en 2009, en Nicaragua, las redes sociales en Internet “explotaron” con el hashtag #mirácómonosponemos. Por entonces ella tenía 16 años y él, 45. Y en una habitación de hotel, el presunto macho-actor-estrella le habría dicho “mirá como me ponés” y se abalanzó sobre la adolescente, según los términos en los que lo denunció ella, que hoy tiene 25 años.

Thelma no enfrentó esta exteriorización de su tormento sola. Durante una conferencia de prensa estuvo acompañada por más de 100 atrices que integran el colectivo Actrices Argentinas. Pero además, expresaron su cercanía millones de personas, en su gran mayoría mujeres, de todo el país y del exterior.

Santa Fe no fue la excepción. No sólo las mujeres más representativas de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y otras agrupaciones feministas, sino miles de mujeres que no suelen publicar en forma habitual expresiones en contra del machismo y el patriarcado, replicaron la frase “Mirá cómo nos ponemos”, con todas las tipografías, colores, imágenes y formas de comunicar, en Instagram, en Facebook y en Twitter.

El objetivo de esta acción colectiva es que la sociedad machista mire cómo se ponen las mujeres cuando el varón ejerce la violencia de género. Y se ponen bravas, se unen, se constituyen para empoderarse y brindarse contención, y para reclamar un cambio social de manera urgente. Para dejar de ser víctimas.

Tsunami de mujeres



Mabel Busaniche, desde la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y la Multisectorial de Mujeres, grafica este momento al que considera “histórico” con una metáfora, cuando dice que es “como las olas del mar, y estamos en la cuarta ola”, el feminismo. Esa reacción que se expresa de muchas maneras a la violencia contra las mujeres es la conceptualización a nivel global. “Nos pone sobre el escenario las problemáticas más fuertes de las mujeres”, dice, en representación de ellas, todas.



Para Busaniche, “esta marea (de mujeres) es un tsunami, y como las olas del mar, no va a parar”, porque además “ayuda a todos los seres humanos a reflexionar”. Y en el mismo sentido continuó: “A partir de los últimos sucesos, ninguna familia, ningún varón, ni ninguna mujer, puede estar ausente”.



Luego, la militante feminista dijo que “más que nunca hay que ejercitar la educación sexual integral, porque es en el colegio donde las chicas y chicos se juntan y pueden expresar lo que les pasa. Allí se pueden descubrir casos, para avanzar en el empoderamiento de las niñas y adolescentes; y con los varones, para que se interroguen sobre sus privilegios, porque de ello se trata”, porque “estas cosas pasan porque los varones han tenido siempre un contexto de privilegios”.



“Es el momento que los varones se encuentren, es urgente que se encuentren entre ustedes y hablen, que digan qué les pasa con todo esto, es su momento. Nosotros lo hicimos hace 40 años y tras una acumulación histórica hemos llegado a ésto”, dijo, y utilizó la interpelación “ustedes” al ser entrevistada por un varón.

Por último, Busaniche reflexionó: “Me parece muy bien que estemos en la calle y que se visualicen los casos de acoso, abuso y de golpeadores”, y terminó diciendo que “al Estado le toca la justicia; a la sociedad civil, el empoderamiento y la concientización”.

“El silencio se rompe entre todas”



Para la abogada santafesina Paula Condrac, miembro de la Multisectorial de Mujeres y de la campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito, el caso de la denuncia de Fardín contra Darthés demuestra que “el silencio se rompe entre todas”, porque “el efecto dominó (cuatro denuncias) que esto trajo seguramente continuará, no necesariamente del mismo actor sino de otros casos similares”.



Condrac puso el énfasis en que hay que “hablar, no callar más, y mostrar los efectos reales de la sororidad y el posicionamiento actual de las mujeres”. Porque este caso “demuestra además el largo proceso que padecen las víctimas para poder hablar, son muchos años”.



Como mujer de leyes, Condrac dijo que ahora habrá “por un lado un proceso judicial, pero por otro lado está la justicia real, más allá de que pueda ser probado. Porque lo que los abusadores procuran es una privacidad de tal grado que no pueda ser probado, lo que forma parte de la garantía de impunidad que persiguen”. Entonces, “esto es más que un proceso judicial. Lo que se busca es la condena social, pero por el otro, hay cuatro víctimas que sostienen esta verdad, y una puede ir hablando en la medida en que lo hace la anterior, en un efecto dominó”.



Por último, la abogada reflexionó que “esto desnuda cómo el sistema patriarcal ha creado garantías al servicio de la impunidad, para el abuso de los varones.



Convocatoria



En las redes sociales circula una convocatoria a concentrarse este jueves 13 de diciembre a las 17 hs. en la Plaza de Mayo, en Santa Fe. “Si sufriste violencia machista física, psicológica y verbal te invitamos a participar. Hagamos ruido, todo lo que podamos”, es el mensaje que se replica.