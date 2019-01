El sueño de los vecinos, una calle se tapó de chocolate

El Litoral | dpa

La masa provenía de una fábrica de bombones cercana y causó un autentico de cabeza a los bomberos que acudieron a limpiar la calzada.

"Tuvimos que remover todo con palas", dijo a dpa el jefe de los bomberos voluntarios de Werl, Karsten Korte, sobre el singular incidentente sucedido.

Unos 25 bomberos equipados con palas, agua caliente y sopletes necesitaron dos horas y media para limpiar la tentadora cobertura del asfalto y evitar peligrosas patinadas.

El chocolate fue desechado. "Y no lo probamos", aseguró Korte. Aún no se pudo determinar las causas de la pérdida pero se cree que se trató de un desperfecto técnico.

El jefe de DreiMeister, Markus Luckey, le dijo al periódico alemán Soester Anzeiger que si el derrame ocurria más cerca de la Navidad "habría sido un desastre" debido que en esa fecha hay mayor productividad.

Chock-a-block! A ton of chocolate spills onto road in western German city Werl https://t.co/C9nj15ByYv pic.twitter.com/nH6t2CKwbU