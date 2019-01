https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.12.2018

Solidaridad y reclamos Unánime repudio de actores y actrices a Darthés luego de la denuncia de Thelma Fardín

El Litoral / Telam



Griselda Siciliani, la China Suárez, Marcelo Tinelli, Diego Torres y Brenda Asnicar son algunas de las personalidades del espectáculo que se manifestaron en las redes sociales y medios de comunicación en repudio a Juan Darthés, luego de que se conociera ayer la denuncia de la joven Thelma Fardín, que lo acusó de haberla violado en 2009 en un hotel en Nicaragua durante una gira de la telecomedia "Patito Feo".



Tinelli pidió anoche durante la transmisión de "ShowMatch" que se haga justicia en el caso Darthés y respaldó al colectivo Actrices Argentinas, junto al que Fardín realizó ayer su denuncia de que fue violada por Juan Darthés, cuando ella tenía 16 años y él 45. "Es tremendo el caso, ojalá realmente se haga justicia, acompañamos a todo el colectivo de Actrices Argentinas, a todas las enormes actrices que han estado ahí y que han puesto la cara, por supuesto a Thelma Fardín, una excelente actriz también", destacó Tinelli.



En el mismo programa, Florencia Peña agregó: "La justicia más importante que se va a dar es que esto no vuelva a pasar más. Es que los hombres entiendan que las mujeres no somos un género aparte, somos personas con los mismos derechos".



Por su parte, Griselda Siciliani, que ayer estuvo sentada al lado de Fardín y que fue compañera suya en el elenco de "Patito Feo", dijo que ella no había participado de la gira por Latinoamérica de la tira porque "no soportaba más trabajar con esta persona (por Darthés)". "Trabajando con él sufrí mucho maltratado, me sentí segregada, hubo mucha agresión de parte de él, gritos conmigo, pero aunque a mí me agredía jamás imaginé esta monstruosidad que contó Thelma", aseguró la actriz.

A su vez, la China Suárez y Sebastián Estevanez le pidieron perdón a Calu Rivero por no haberle creído a ella cuando en 2017 denunció a Darthés por acoso sexual y se bajó del elenco de "Dulce amor", donde compartían cartel. "Pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque ’conmigo fue respetuoso’", señaló en su cuenta de Twitter Suárez, que en la disputa Darthés-Calu había dicho: "Juan es uno de los compañeros más respetuosos que tuve, es un caballero, no hay muchos tipos así".



Apenas terminada la conferencia de prensa que Fardín y Actrices Argentinas dieron anoche en el Multiteatro, denunciando la violación de Darthés, Brenda Asnicar, que fue parte de "Patito Feo" tuiteó: "Estoy en Colombia, qué dolor no poder acompañarte hoy, también saber que estuve tan cerca y lejos a la vez".



Además de la denuncia de violación, que Fardín radicó en la ciudad de Nicaragua porque allí fue donde ocurrieron los hechos, otras tres actrices habían denunciado en el pasado acoso y abuso sexual por parte de Darthés: Calu Rivero, en el más resonante de los casos, Ana Coacci y Natalia Juncos.

Diego Torres publicó en Twitter: "Ayer vivimos un hecho histórico en la Argentina como sociedad, mi apoyo incondicional como hombre y como padre de una mujer a Thelma Fardín por su terrible historia y a las Actrices Argentinas que la acompañaron y contuvieron en un momento tan difícil."



Catherine Fulop, además de publicar en Twitter el video en el que Fardín habló sobre la violación de Darthés, agregó: "Todas. Las que lo expusimos colectiva y públicamente. Las que seleccionamos con cuidado a quién decírselo después de mucho tiempo. Después de años. Las que pudimos denunciarlo".



"Que se destapen las ollas y empiecen a salir las cucarachas, porque eso son, donde hay una hay muchas, y sin dudas hay muchos con miedo a que hablemos! A remediar el pasado, a cambiar el presente y futuro mujeres", escribió Cinthya Fernández.

Ayer vivimos un hecho histórico en Argentina como sociedad, mi apoyo incondicional como hombre y cómo Padre de una mujer a #ThelmaFardín por su terrible historia y a las #ActricesArgentina que la acompañaron y contuvieron en un momento tan difícil. NO ES NO! #MiraComoNosPonemos pic.twitter.com/hIRTyXA41m — Diego Torres (@diegotorres) 12 de diciembre de 2018



En su cuenta de Instagram, Facundo Arana publicó una imagen negra que acompañó con la leyenda: "@soythelmafardin Te mando un abrazo gigante. Y el abrazo de mi familia. Me siento descompuesto. @lacalurivero #AnitaCoacci #NataliaJuncos y sus familias: Mis más sinceras disculpas por intentar defender personas, cuando lo que hay que hacer es íexigir justicia!".