"Debemos ser más responsables con las comunidades locales"

Miércoles 12.12.2018

El actual presidente de la Cámara de Aeroaplicadores de Santa Fe fue el elegido para estar a cargo de la nueva Comisión Directiva de la Federación Argentina de Cámaras Agroéreas (Fearca). Analizó los desafíos de los aeroaplicadores.

Mauricio Fargioni es uno de los fundadores de Fargioni Servicios Aéreos, empresa nacida en Pujato, en el corazón productivo de Santa Fe, y que hoy opera también en Entre Ríos. Desde hace tiempo se dedica a participar institucionalmente, “porque creemos que la mejor forma de hacer que la actividad sea más noble de lo que ees colaborando”.



“Yo entré a la actividad de las cámaras por desesperación, cuando ví que en los medios hacían notas con reclamos sin fundamentos, y me preocupé tanto que me junté con otros colegas y dijimos ‘¿Qué hacemos?’ y para esto hay herramientas institucionales” cuenta Mauricio. “Empezamos a acercarnos a la Cámara de Santa Fe, que estaba alicaída, hubo muchos colegas que colaboraron para que pueda estar activa de nuevo. Empezamos siempre por desesperación, impotencia, había que salir a explicar y hablar, con convicción. Es el camino que tenemos que llevar adelante” agrega.

Foto: Capacitación y compromiso. El santafesino, ahora a cargo de la entidad nacional, apeló a la autocrítica para poder crecer como institución.

“Me llena de orgullo que haya instituciones como Fearca y participemos de las Buenas Prácticas Agrícolas, que los funcionarios nos reconozcan como institución que representa a la aviación agrícola. Yo creo que si no tenemos esto no vamos a tener nada, si no tenemos representatividad nos quedamos afuera” afirma Mauricio.



Mirando hacia delante, destaca que para él “sería un sueño llegar a tener lo que queríamos, o tal vez no, pero tener una meta, yo le quiero decir a los más jóvenes que sigan, que sigan teniendo nuevas metas para alcanzarlas porque la vida tiene sentido cuando uno la mira desde ese punto de vista. Todos tenemos un proyecto de vida, en esta actividad tan linda como es la aeronáutica, donde yo tengo una gran familia, más todavía, visualizo un sector muy lindo con nuestras familias, creo que vale la pena comprometerse, defender al sector, sacrificarse, progresar con honestidad y buen servicio”.



En referencia a qué se puede hacer para defender al sector opinó: “¿Cómo defendemos nuestro sector? Como la Iglesia se sostuvo durante más de 2000 años, con un cura en cada pueblo, creo que los problemas mayores están donde no hay aeroaplicadores, porque falta la imagen del colega, de la persona que tiene responsabilidad social, nosotros debemos ser más responsables socialmente con las comunidades locales, demostrar que somos profesionales en serio, que hacemos lo mejor para cuidar el medio ambiente, ser más responsables de lo que nos dice la normativa. Mostrarle a la gente que nos conoce cómo son las cosas. Es una forma muy interesante de defender la actividad, sin olvidarnos de lo institucional”.



El flamante presidente sostuvo que “como objetivo primordial continuará posicionando a la aviación agrícola en el estatus que se merece”.



Por otro lado, desde la Comisión Directiva aseguran que es importante “informar demostrando a la sociedad los beneficios que tiene nuestra actividad comunicando a través de todos los eventos que realizamos en el año”.

Asimismo, el presidente resaltó que “siempre tuve la idea de que los socios se benefician si se beneficia la actividad, es por eso que creo que hay que hacer hincapié en eso; de esta manera nos beneficiamos todos”.



Nueva Comisión Directiva: Presidente: Mauricio Fargioni. Vicepresidente: Diego Martínez. Secretario: Sebastián Diruscio. Tesorero: Eduardo Olmedo. 1º Vocal: Walter Malfatto. 2º Vocal: Sebastián Alzamendi. 3º Vocal: Fernando Camarda. Vocal Suplente: Juan Molina. Vocal Suplente: Andrés Fargioni.