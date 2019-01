Thelma Fardin agradeció el apoyo recibido, tras la denuncia de violación hacia Darthés

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz Thelma Fardin, quien denunció al actor Juan Darthés por haberla violado en un hotel en Nicaragua durante una gira en 2009 cuando ella tenía 16 años, publicó teste miércoles por la tarde una serie de tuits en los que agradeció "el apoyo recibido" después de la conferencia de prensa que protagonizó junto al colectivo de Actrices Argentinas.



A través de la cuenta de Twitter @soythelmafardin, la actriz comenzó un hilo con el mensaje: “GRACIAS no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora les digo GRACIAS por escuchar, por creer y sobre todo, por seguir haciendo ruido”.

“Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más”, continuó.

Y agregó: “Porque lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda”.

“¿Querrá sacarle plata? ¿Querrá hacer quilombo? ¿Quiere ser famosa? (Sí, claro, ¿quién no quiere hacerse famosa porque la cogieron contra su voluntad?). Incluso hay gente que ni siquiera le pone signos de interrogación a esos enunciados”, criticó.



“'Quizás ella lo sedujo', 'Estaba caminando sola a esa hora y por ese barrio', 'También mirá cómo se viste', 'Ella se lo buscó'. 'Ella'. 'Ella'. ¿Ella? ¿En serio?”, remarcó.

La actriz sostuvo: “Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron nueve años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe, y cuando no existe sólo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas”.

“Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Tengo que saber más, de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad, tengo que tener estrategias, ser fuerte, ser una mujer preparada", señaló.



Y reflexionó: "Tengo que adquirir conocimiento, como si sólo denunciar que me violaron no fuera algo de lo que pueda apropiarme. Como si para hacerlo y no dejar espacio a dudas tuviera que tener un doctorado en Harvard con especialización en violencia de género. Tengo que ser más que una víctima porque a la sociedad, a la justicia, a la opinión, a todo eso que ante la duda lo protege a él, no le alcanza mi verdad, la verdad”.

Fardin también contó que “Mirá cómo me ponés" no fue "la única frase que ese tipo le dejó: Siempre vas a tener trabajo, porque adonde vaya venís conmigo", le dijo, "proponiéndole una especie de pacto macabro”.

“No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder; me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20.000 personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas. Chicas queriendo ser como yo; y yo encerrada en esa trampa, en esa idea de éxito”, expresó.



La actriz destacó que “hoy son muchas y muchos tratando de aportar algo constructivo contando su historia".



"No cuento mi historia porque sea única, sino justamente porque no lo es; la cuento porque aunque me dé miedo exponerme a todo lo que viene por hablar, sé que es más caro el precio de callar. No se callen. Me carcomió mucho tiempo, dañó mi autoestima, mis vínculos, mi seguridad en el trabajo. Por eso hablo”, enfatizó.

Y completó: “Porque ya estuvo demasiado tiempo adentro alimentándose de mis vísceras; hablo para sacarlo de este cuerpo y ponerlo sobre la mesa para que también genere cosas en los demás, ojalá genere conciencia. Ojalá te ayude si te está pasando algo parecido. Ojalá te haga preguntarte si alguna vez te dijeron ‘no’ pero insististe. Ojalá no le pase a nadie más”.