https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.12.2018 - Última actualización - 11:35

11:28

El pre candidato a gobernador por el Socialismo dijo que cuenta con el respaldo de NEO, el sector radical que permanece en el Frente Progresista. “Vamos a trabajar todos juntos”, respondió, cuando se lo consultó sobre si contará con el apoyo de Miguel Lifschitz.

Antonio Bonfatti "Lo mejor es tener consenso: las internas siempre dejan heridas" El pre candidato a gobernador por el Socialismo dijo que cuenta con el respaldo de NEO, el sector radical que permanece en el Frente Progresista. “Vamos a trabajar todos juntos”, respondió, cuando se lo consultó sobre si contará con el apoyo de Miguel Lifschitz. El pre candidato a gobernador por el Socialismo dijo que cuenta con el respaldo de NEO, el sector radical que permanece en el Frente Progresista. “Vamos a trabajar todos juntos”, respondió, cuando se lo consultó sobre si contará con el apoyo de Miguel Lifschitz.

Ivana Fux | ifux@ellitoral.com

Antonio Bonfatti habló este jueves por primera vez después de haber anunciado a través de las redes sociales -la semana pasada- que será pre candidato a gobernador por el Socialismo. El actual presidente de la Cámara de Diputados dialogó con la prensa después de presentar una reseña parlamentaria en la que se exhibió como número récord los 232 proyectos de ley aprobados por el cuerpo a lo largo del año. Consultado por El Litoral, Bonfatti ratificó su posición histórica, y volvió a manifestarse a favor de que el Frente Progresista tenga un candidato por consenso. “Las internas siempre dejan heridas”, sostuvo, cuando parecieran desvanecerse las posibilidades de que haya otro competidor promovido por Miguel Lifschitz.

- ¿Aspira a ser el candidato del consenso, el único del Frente Progresista?

- Ustedes saben cuál es mi posición histórica, pero existe la ley de Primarias y las hemos tenido en todo momento. Así que cualquier alternativa es válida.

- El actual gobernador dijo que se puede presentar otro candidato hasta el momento mismo del cierre de listas ¿Le gustaría que Miguel Lifschitz lo respalde, lo apoye, haga campaña a su lado?



- No tenga la menor duda de que pertenecemos a un partido ya con muchos años de conocimiento mutuo, casi cuarenta, y vamos a estar todos juntos trabajando para seguir defendiendo lo que hemos hecho en Santa Fe.

- ¿Compañera o compañero de fórmula?



- Lo definiremos en su oportunidad.

- La construcción política que usted encarna ¿puede incluir a dirigentes del PJ?¿Hay conversaciones en este sentido?



- Hoy de por sí ya hay dirigentes que se definen como justicialistas y que son parte del gobierno. Nosotros nunca ponemos un freno a ningún proyecto; el que se quiere sumar, se suma. Todo aquel que se sienta consustanciado con este proyecto, bienvenido sea. Ello no quiere decir un acuerdo de partido a partido.

- ¿Su candidatura tiene el respaldo de NEO?



- No tenga la menor duda de ello. Seguimos trabajando hacia adelante para volver a triunfar en la provincia.

- ¿Su preferencia sería la de evitar la interna, entonces?



- Lo mejor es tener consenso porque las primarias siempre alguna herida dejan, pero está la ley y hay que respetarla.

- ¿Con una sola lista de diputados o varias?



- Insisto, apelamos al consenso.

- ¿Ve a Lifschitz encabezando una lista de candidatos o en un esquema nacional?



- Son decisiones que tomaremos partidariamente y dentro del propio Frente Progresista. Obviamente que nosotros tenemos una responsabilidad que también es dar una repuesta a lo que está ocurriendo en el país. Creemos que más de lo mismo es negativo para Argentina y que podemos intentar construir un espacio alternativo a lo que ya vivimos.

¿Candidato a presidente, entonces?



- No digo ninguna candidatura en particular; digo que hoy la responsabilidad es construir esa alternativa que no es simple, porque a veces pensamos en los actores y no en le proyecto. Alguna vez tenemos que hacer al revés: pensar qué país queremos y desde allí definir los candidatos. Un proyecto que no tiene que ser excluyente ni donde todos coincidan con todos, pero sí al menos con grandes líneas estratégicas.

- ¿Observa un panorama electoral de tres tercios? -se le preguntó-



- Aspiramos a volver a ganar en la provincia. Los escenarios son cambiantes. Vamos a esperar a ver cómo se resuelven las primarias, y ahí veremos la situación.

- ¿Qué cambia esta candidatura respecto de la anterior? -lo consultaron-



- Cambian los tiempos. Hace ocho años no era la misma circunstancia que la que atraviesa el país hoy. Hay escenarios diferentes; hay desafíos nuevos porque también hay cosas que se garantizan y que en la medida en que la provincia y el país cambian, hay que estar a la altura de la circunstancia. Yo rescato la calidad institucional de Santa Fe y la división de poderes; acá no hay contubernios entre el Poder Ejecutivo y el Judicial o Legislativo, por ejemplo.