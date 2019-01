https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 13.12.2018 - Última actualización - 17:18

17:16

Se proclamó el 10 de diciembre como el “Día de la Democracia Santafesina” Reconocimiento a hombres y mujeres distinguidos por sus valores democráticos

Fuente: Prensa Cámara de Diputados



En la jornada de hoy jueves 13 de diciembre, se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados el reconocimiento a hombres, mujeres e instituciones, con la entrega de la distinción “Valores Democráticos Raúl Ricardo Alfonsín 2018”.



La actividad se llevó a cabo en el acto que proclamó al 10 de diciembre, como el “Día de la Democracia Santafesina”, en consonancia con el 35º aniversario de la recuperación de la democracia y fue encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Dr. Antonio Bonfatti y el Diputado Provincial Leandro Busatto, autor de la iniciativa.



“Los santafesinos tenemos memoria”, destacó el Presidente de Cámara de Diputados Dr. Antonio Bonfatti. “Reivindicamos la democracia y reivindicamos la política. Y lo hacemos en este recinto, que es la ‘casa de las leyes’”, agregó.



“Los homenajeados son hombres y mujeres que han contribuido mucho para afincar la democracia en la provincia de Santa Fe. En distintos escenarios y con diferentes responsabilidades, cada uno puso lo mejor de sí”, remarcó el Dr. Bonfatti.



Acompañaron la ceremonia diputados y senadores provinciales, ministros y funcionarios del gobierno de Santa Fe, autoridades provinciales, familiares y representantes de las personas y entidades homenajeados.



Por su parte, el Diputado Busatto expresó: “Quiero agradecer a todo el cuerpo, porque es un proyecto que presentamos y el pleno de la Cámara no dudó en aprobarlo”. Y, seguido, agregó: “Siendo miembro del Partido Justicialista pensé en el nombre de Raúl Alfonsín porque sus valores nos representan a todos”.



En esta oportunidad, fueron distinguidos los ex gobernadores José María Vernet y Hermes Juan Binner, la ex vicegobernadora Griselda Rosa de las Mercedes Tessio; el ex Ministro de Gobierno y Diputado Provincial Roberto Arnaldo Rosúa; el ex diputado provincial y Ministro de Educación Danilo Héctor Kilibarda; el ex diputado nacional y referente de la UCR Luis Alberto Cáceres; el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral Juan Carlos Hidalgo Castañeda; la ex decana y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario Raquel Madis Chiara; el integrante de asociación de DDHH Froilán Aguirre; la agrupación HIJOS Rosario – Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio, y el Instituto Fisherton de Educación Integral.



Recinto “Dr. Lisandro De la Torre”



En la misma jornada, en una sesión especial, se designó con el nombre “Dr. Lisandro De la Torre” al recinto de la Cámara de Diputados, en homenaje al ex legislador nacional.



El impulsor de la propuesta, el Diputado Dr. Gabriel Real repasó los hitos del fundador del Partido Demócrata Progresista (PDP).



Posteriormente, los presidentes de los bloques concretaron el descubrimiento de la placa conmemorativa.