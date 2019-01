Showmatch: María del Cerro contó que fue abusada cuando tenía 11 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la gala del jueves, la participante sorprendió a todos con su relato. Mirá el video.

Este jueves 13 de diciembre, la gala de sentencia y duelo se vio conmocionada por la confesión de María del Cerro, quien se animó a contar que sufrió abuso sexual cuando tenía 11 años. Además, Facu Mazzei sufrió una descompensación mientras bailaba.





Una confesión estremecedora

En el arranque del programa, Marcelo presentó a la última pareja que faltaba bailar Cha cha pop: María del Cerro y Facu Mazzei salieron a la pista para hacer una interpretación de “Burnin’ Up”, de Jessie J. “Están todas las parejas muy fuertes. Está muy difícil esta instancia del certamen”, reconoció antes de la coreo la conductora de “Los especialistas del show”. Luego, Ángel De Brito (3) encabezó la ronda de puntajes con el pulgar hacia abajo: “Me dio la sensación de que María se perdió en varios momentos. Todavía le sigue faltando fuerza. No me gustó”. En medio de las devoluciones, Lourdes Sánchez le escribió un mensaje a Marcelo para que el BAR tenga la potestad de salvar a una de las parejas en la gala eliminatoria de tango, pedido que fue denegado. “Es el primer ritmo en el que los veo conectados realmente. Aunque noté lo mismo que Ángel: vi a María con cara de pánico”, sostuvo Laura Fernández (voto secreto). “Es hermoso verte bailar, Facu. Hacen muy linda pareja. Pero vi poco ensayo. Creo que lo pueden hacer mejor”, afirmó Florencia Peña (4). “Se los vio bellos, pero te vi con cara de susto, María. Creo que Facu tuvo una de sus mejores galas”, completó Marcelo Polino (4). Total: 11 puntos.





Luego del puntaje, María rompió en llanto y reveló: “Fueron días muy difíciles para mí. Después de que pasó lo de Thelma (Fardin), ayer, 22 años después, me animé a contar que a los 11 años sufrí un abuso sexual. No podía dejar de pensar en el tema. Me parece que soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres. Es momento de que todas las mujeres lo digan para que no pase nunca más”.

Tras la dura confesión, Marcelo, el jurado y todas las mujeres del estudio se acercaron para abrazarla y contenerla. “Te bancamos a muerte y estamos para lo que necesites”, se solidarizó Flor. “Te felicito y admiro profundamente la valentía que tenés al poder decirlo”, le dijo Marcelo.





Cuatro sentenciados

A continuación, reunidas todas las parejas que bailaron el ritmo, comenzaron a develarse los votos secretos de Laurita. Aseguraron su continuidad en el Bailando 2018: Lourdes Sánchez y Diego Ramos (16 + 7 = 23), Cinthia Fernández y Gonzalo Gerber (17 + 7 = 24), y Jimena Baron y Mauro Caiazza (14 + 8 = 22).

En cambio, no llegaron al puntaje mínimo (17 puntos) y debieron bailar el duelo: Julián Serrano y Sofía Morandi (3 + 2 = 5), Soledad Fandiño y Nicolás Villalba (8 + 4 = 12), Mica Viciconte y Nacho Saraceni (14 + 2 = 16), y María del Cerro y Facundo Mazzei (11 + 5 = 16). Cuando finalizaba su coreografía la última pareja, Facu se descompensó y debió ser atendido por el personal médico. Por reglamento, al no poder completar su baile, él y María quedaron directamente condenados al voto telefónico.

La primera pareja salvada por el jurado, por decisión unánime, fue Julián Serrano-Sofía Morandi. Y la segunda pareja salvada, por decisión dividida, fue Mica Viciconte-Nacho Saraceni.

María-Facu Vs. Sole-Nico

Finalmente, el público decidió, por el 67.88% de los votos, que María del Cerro y Facu Mazzei continúen en la competencia. De esta forma, Soledad Fandiño y Nicolás Villalba se despidieron del Bailando 2018.