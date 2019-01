https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.12.2018 - Última actualización - 10:10

10:07

Multitudinario Encuentro "Voces para construir una Santa Fe entre todos" Convocado por la Asociación Civil Foro Santafesino, representantes de distintas entidades se dieron cita para pensar el futuro de Santa Fe. Inclusión, juventud, género, así como una mirada de la realidad económica fueron los puntos claves.

El Litoral | Prensa Jorge Henn

Convocado por la Asociación Civil Foro Santafesino, representantes de distintas entidades se dieron cita para pensar el futuro de Santa Fe. Inclusión, juventud, género, así como una mirada de la realidad económica fueron los puntos claves.

El encuentro dio inicio alrededor de las 18.30 hs. en el Auditorio ATE-San Luis, el cual se vio colmado de asistentes que llegaron en representación de distintas organizaciones sociales así como de los ámbitos de la cultura, la educación y la política, que a su turno tuvieron la oportunidad de opinar y contar sus experiencias.

Bajo la premisa propuesta por la Asociación Civil Foro Santafesino y el espacio Santa Fe Entre Todos, de intercambiar miradas para construir ciudadanía, a través de una escucha activa, también estuvieron presentes el diputado provincial Jorge Henn y el concejal Sergio Basile, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti.

El panel de disertantes estuvo a cargo de Virginia Coudannes, presidenta de la Asociación Civil Foro Santafesino; Javier Díaz, integrante de la Secretaría de Juventudes Gabinete Joven de la Provincia de Santa Fe, Alejandro Taborda, vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe; Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial de Santa Fe; Gabriel Vinderola, doctor en química e investigador del Conicet; Diego Esquivo, presidente de la Fundación Mateo Esquivo; y Ana Ferreyra, representante de la Asociación de Sordos de Santa Fe.

Se dialogó sobre la realidad social y económica, y acerca de cómo cada sector o institución puede aportar ideas, propuestas y acciones concretas para construir entre todos una Santa Fe que a pesar las adversidades pueda incluir a las personas más vulnerables en este momento de crisis económica y social.

Confiar y gestionar

En su mensaje, el representante de la FISFE, Alejandro Taborda pidió que confiáramos en el sector industrial y afirmó: “Creemos que somos la salida para Santa Fe, que podemos hacer historia con su gran potencial. Sabemos que la macroeconomía no va a cambiar a corto plazo, pero esto no implica que no gestionemos nuevas estrategias que incluyan fundamentalmente a la educación, la infraestructura, el financiamiento junto a una reforma fiscal y a la competitividad. Esto es posible y este es el dato de esperanza”.

Pensar en futuro

El presidente del Centro Comercial, Daniel Bustamante, por su parte, no describió un panorama demasiado alentador ya que según comentó, la gran crisis económica que se vive a nivel nacional repercutió fuertemente en el cierre de una gran cantidad de locales comerciales en los últimos 11 meses. De todas formas, ellos continúan enfocados en generar estrategias como la del “Ofertón” de descuentos especiales. También mencionó el futuro Parque Comercial y Logístico Sauce Viejo como un proyecto esperanzador: “Creemos que puede ser muy importante para Santa Fe y la región”, remarcó.

Igualdad de género

A su turno, la presidenta del Foro Santafesino, Virginia Coudannes llegó con uno de los temas más candentes de este último tiempo: la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Los ejes principales de su exposición se centraron en el rol de las mujeres en las instituciones, su participación política y en la toma de decisiones, la necesidad de igualdad en los ámbitos institucionales. “La desigualdad se puede medir”, expresó Coudannes y añadió: “Específicamente podemos medir la cantidad de trabajo no remunerado y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Desde el Foro Santafesino estamos analizando estas situaciones y la posibilidad de igualdad y de acceso de la mujer”. Para cerrar su alocución y en medio de la conmoción que vive la sociedad con tantos casos de violencia de género y abusos, sentenció: “las mujeres no estamos más en silencio, podemos transformar lo invisible en visible”, aseguró.

Niños y jóvenes

A su turno, el doctor en química e investigador del CONICET, Gabriel Vinderola hizo su aporte para que tanto investigadores y docentes podamos tener hijos más sanos. Remarcó que la difusión del conocimiento es fundamental e hizo hincapié en dos de sus especialidades: la importancia de la leche materna para la inmunidad de los bebés así como del parto natural.

Javier Díaz por su parte, representante del Gabinete Joven de la Provincia habló sobre la juventud y el interés por lo público. “La primera vez que pude participar de Gabinete Joven me di cuenta de todo lo que podemos hacer juntos. Muchos de nuestros aportes como el Programa Ingenia hoy son políticas públicas” dijo y agregó: “El desafío es salir de la zona de confort y llegar a los lugares más alejados. Queremos ser protagonistas, queremos ser parte y queremos una sociedad humanizada. Estamos en la lucha para tener una sociedad solidaria, y personalmente convencido de que el Estado es una gran herramienta”.

Integración y posibilidades

Al momento del cierre llegaron dos exposiciones muy emotivas, la de Diego Esquivo de Fundación Mateo Esquivo y Ana Ferreyra de ASORSAFE.

Al primero la adversidad de su historia familiar lo motivó para trabajar con miras a que otros chicos con patología oncológica puedan ser diagnosticados y que mejoren las condiciones para que puedan recibir su tratamiento. Como presidente de la Fundación pudo construir el Hospital de Día y la sala de juegos para niños con esta enfermedad dentro de las instalaciones del Hospital de Niños ´Dr. Orlando Alassia´. “Hoy no puedo más que agradecer a quienes nos apoyaron, especialmente a la gente porque siempre digo que nuestros pilares son la motivación, la determinación y la suerte”

Por su parte Anita Ferreyra expresó: “Soy una persona sorda y represento a la comunidad sorda, a las personas sordas. Nuestra Asociación se crea porque queremos comunicarnos y contactar con la sociedad que en su mayoría nos desconoce”, comenzó y continuó: “Estamos aquí para que nos conozcan y respeten nuestra lengua” y expresó: “Estamos abiertos para que nos llamen y trabajar juntos. La comunidad sorda sabe de las barreras y no podemos trabajar solos”.

Para el momento del cierre, Antonio Bonfatti tomó la palabra y tras felicitar a los expositores expresó: “Sin dudas la política debe aprender a escuchar. Somos una provincia diferente a muchas, no por casualidad. Santa Fe fue fundada por emprendedores. Hoy tiene 150 mil estudiantes universitarios, una escuela en cada pueblo, una sociedad civil organizada como ninguna. Defendámosla entre todos y soñemos entre todos”.



Finalmente, el ex vicegobernador y diputado provincial, Jorge Henn, entusiasmado por el resultado de esta Jornada, aseguró que apoyará al Foro Santafesino para continuar con este tipo de actividades. Para el diputado “la política se construye con la gente y ésta propuesta busca compartir un espacio colectivo de reflexión-construcción con el fin de integrar las experiencias de cada sector para mejorar la toma de decisiones. Vamos a seguir trabajando para tener una política cada vez más humanizada, solidaria e inclusiva” concluyó.