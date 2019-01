https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.12.2018 - Última actualización - 10:44

10:35

Un delito siempre presente en Santa Fe

A los quemacoches no los frena ni una tormenta

Durante la madrugada, incendiaron un Renault 18 en la zona de calle Azopardo al 2400. El siniestro se habría ocasionado de manera intencional. No hubo detenidos.

Imagen ilustrativa Foto: Archivo El Litoral



El Litoral Quemacoches en Santa Fe. Un delito que siempre está. Esta vez, incendiaron un vehículo en el oeste de la capital provincial. Según se supo, el hecho se registró mientras en la región se desataba una fuerte tormenta (es decir pasadas las 3) en la zona de calle Azopardo al 2400. Tras una denuncia, personal de bomberos zapadores se dirigieron al lugar y se toparon con un Renault 18 en llamas. Una vez finalizado el trabajo para apagar el fuego, se pudo constatar que el siniestro se habría originado de manera intencional. Sobre el propietario del vehículo se conoció que es un vecino de 68 años. Por el hecho tomó intervención personal policial de la Subcomisaría 2° y no hubo personas detenidas. Una esquina "quemada" Según los registros de El Litoral (se pueden apreciar los casos en el mapa) la esquina que conforman Azopardo y Primera Junta es un sector donde ya se quemaron, al menos, tres vehículos. Algo similar ocurre a pocos metros de allí; en Azopardo y Pje Falucho. Mapa de los autos quemados en Santa Fe