Lluvia de dólares en medio de la autopista

Una falla en un camión blindado generó que cientos de billetes salgan volando, y la desesperación de varias personas por tomarlos generó al menos dos accidentes. Mirá el video.

Acorde a lo publicado por la policia local, el hecho ocurrió este jueves en East Rutherford, cerca del Estadio MetLife, donde juegan los Giants y los Jets de Nueva York.

Approx 8:30am ERPD received calls of an armored truck spilling cash along Rt 3 West, motorists exited vehicles attempting to remove cash causing multiple MV Crashes. Detectives are investigating. We ask any person with info or video of this incident, call ERPD 201-438-0165