Sábado 15.12.2018

7:56

Tras la dura derrota ante River Tevez confirmó que sigue un año más en Boca

El delantero Carlos Tevez confirmó que continuará un año más en Boca, y tras pedirle perdón a los hinchas "xeneizes", felicitó a River por haber conseguido el título de la Copa Libertadores.



"Uno puede retirarse y estar tranquilo con la familia. Pero yo decido seguir porque el hincha de Boca es así. Hoy somos más hinchas que nunca. Y hoy somos más jugador que nunca", señaló el futbolista en declaraciones a Radio La Red.



El jugador de Fuerte Apache reconoció que "como hincha y jugador" le quiere dar "alegría a la gente", y en ese sentido explicó que "no poder dar esa alegría es un dolor muy grande".



"Ahora hablar es difícil. Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, desde donde me toque estar, para el año que viene pelearla de vuelta", comentó el delantero.



Además, reconoció que es "muy difícil hablarle a la gente después de perder una final", y agregó que el plantel está "con bronca, odio, y pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días".



"A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto", enfatizó.



En tanto, tuvo palabras de elogios para el River de Marcelo Gallardo y aclaró que "seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o excusa".



"Pero no. No. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Yo digo las cosas como son, aunque a la gente le guste o no. Nos ganaron bien dentro de la cancha, como se debe ganar un partido y un campeonato de Libertadores", puntualizó.

Por último, Tevez vio con buenos ojos una posible llegada de Juan Román Riquelme a la entidad auriazul, sobre todo en este presente de la entidad.



"Hay que unirse, es un año político y es difícil estar juntos. Román tiene que venir y estar con nosotros porque eso nos va a permitir darle una alegría a la gente de Boca. Estaría bueno que los ídolos nos juntemos por el bien del club", sentenció.