El jefe de Los Monos acusó desde la cárcel de "narco y lavador" a Luis Paz

"Se viene confirmando todo lo que vengo diciendo sobre que Luis Paz es un narco", y que cuenta "protección judicial y policial", dijo Ramón "Monchi" Machuca.

El Litoral / Telam



Uno de los líderes de la banda rosarina "Los Monos", Ramón "Monchi" Machuca, aseguró que Luis Paz, un empresario detenido esta semana que es su rival, "es un narco y lavador" y que cuenta "protección judicial y policial", por lo que pidió declarar en la causa en la que se lo investiga.



"Se viene confirmando todo lo que vengo diciendo sobre que Luis Paz es un narco", sostuvo Machuca (34), alias "Monchi Cantero", en una entrevista telefónica desde la cárcel que transmitió anoche Canal 3 de Rosario. Y agregó: "Decían que yo estaba embarrando la cancha, que era un manotazo de ahogado" cuando acusó a Paz, quien en el juicio que la Justicia ordinaria realizó a "Los Monos" declaró que esa banda había enviado a matar a su hijo, Martín Paz.



Las familias Cantero y Paz mantienen una disputa desde septiembre de 2012, cuando un sicario asesinó de cinco tiros a Martín "Fantasma" Paz, en ese momento cuñado de Claudio "Pájaro" Cantero (29) -uno de los líderes de la banda-, quien sufrió la misma suerte menos de un año después.Ambos grupos, vinculados al narcotráfico, se acusan mutuamente de ser los que encargaron los asesinatos de uno y otro.

Machuca acusó a Luis Paz (63) -padre del asesinado Martín- de "narco" y aseguró que tiene "información sobre su organización". El líder "Los Monos" dijo que su rival "lava plata" y precisó que lo hace llevando "jugadores a Argentino de Rosario y a Central Córdoba".



Paz fue detenido el lunes junto a otras seis personas como parte de una organización dedicada al comercio de estupefacientes. El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez lo acusó formalmente un día después como organizador del comercio de drogas y su financiamiento, en concurso real con lavado de activos". En rueda de prensa, dijo que le encontraron un patrimonio "verdaderamente voluminoso", puesto que el ex criador de cerdos y promotor de boxeo se convirtió en la última década en un empresario próspero, según la investigación.



Desde la unidad penal de Piñero, donde cumple una condena a 36 años y 6 meses de reclusión por instigar cuatro homicidios e integrar una asociación ilícita, "Monchi Cantero" afirmó que Paz "tiene protección judicial, policial y política". "Quisiera que se llegara al vínculo judicial que lo está protegiendo a Paz, que es (el juez penal rosarino Juan Carlos) Vienna", dijo durante la entrevista. Además, pidió "que la Justicia Federal cite a la ex novia del juez Vienna para que cuente el vínculo que tiene Paz con él, que ella sabe muy bien".



El juez Vienna fue quien investigó el homicidio de "Fantasma" Paz en una causa que no dilucidó el caso, pero que sirvió de base para el juicio a "Los Monos" por asociación ilícita. Durante la investigación, Machuca hizo pública una fotografía que mostraba al juez junto a Paz en una velada boxística en los Estados Unidos, junto a las parejas de ambos, por lo que Vienna fue sancionado por la Corte Suprema santafesina.

Sobre la presunta protección policial de la que gozaría el ahora detenido, dijo que "la misma persona que llevó el dato adonde yo estaba (cuando permaneció prófugo), es el mismo policía que lo protege a él, a través de un narco que pertenece a la banda de ellos".



Por último, Machuca se desligó y cuestionó las balaceras a sedes judiciales de Rosario y domicilios particulares de magistrados, por las que -en siete casos- está imputado su hermano de crianza, Ariel "Guille" Cantero (29). "Son hechos gravísimos, que no tendrían que ocurrir, pero cada uno tiene su pensamiento", señaló, para agregar: "No podemos pagar justos por pecadores". "A todos no nos pueden meter en una picadora de carne y hacernos responsables de lo que haya hecho cualquier persona", concluyó.