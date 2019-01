Al Ain será el rival de River en la semifinal del Mundial de Clubes

El Litoral / AFP-NA



El Al Ain emiratí, el equipo anfitrión del Mundial de Clubes, Sorprendió en su estadio al campeón de África, el Esperance tunecino, al que derrotó 3-0 este sábado en cuartos de final, con lo que ganó el billete para medirse con River Plate en semifinales.



El choque ante los argentinos será el martes, de nuevo en Al Ain, mientras que el Esperance tendrá que jugar ese mismo día en el partido por el quinto puesto ante las Chivas de Guadalajara mexicanas.

#ClubWC | 🎥

🇹🇳@ESTuniscom 0-3 @alainfcae_en🇦🇪



The host team are through to the semi-finals 💪

🔜@CARPoficial 👀 pic.twitter.com/MGKp0e8Pst