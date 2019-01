https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director técnico tatengue le tiró a los dirigentes el nombre del hombre de Tigre para reforzar la zona central del mediocampo. El contacto ya se habría realizado.

Madelón apuntó a Lucas Menossi Unión mira hacia Victoria El director técnico tatengue le tiró a los dirigentes el nombre del hombre de Tigre para reforzar la zona central del mediocampo. El contacto ya se habría realizado.

Si bien al despedirse de la actividad oficial de este año, luego de la derrota ante Banfield 1-0 en el 15 de Abril, Leonardo Madelón no dio indicios de cantidad ni de puestos a reforzar, y mucho menos de nombres, se sabe que el entrenador de Unión no quedó conforme con el rendimiento de los mediocampistas centrales en la segunda mitad del primer tramo de la Superliga, coincidiendo con el pronunciado bajón del equipo, durante el cual sólo sumó un punto sobre 15 en disputa.

Por eso, no es de extrañar que busque cambiar la imagen en una zona de la cancha en la que el elenco rojiblanco siempre se destacó, sobre todo por el estilo de juego de Unión, en el que la constante presión es la característica principal. El nivel de Nelson Acevedo cayó notoriamente luego de la lesión en el tobillo de Mauro Pittón, quien estuvo fuera del equipo tres partidos, en los cuales fue reemplazado por Rodrigo Gómez, primero, y por Manuel De Iriondo, después.

Y aunque el plantel y cuerpo técnico de Unión estén de vacaciones, las conversaciones entre “Leo” Madelón y los dirigentes (más que nada Luis Spahn y el mánager, Martín Zuccarelli) se suceden dado el interés del técnico por conseguir los refuerzos necesarios, como el puesto ya descripto, entre otros.

Aunque no es oficial, un contacto entre la dirigencia tatengue y la de Tigre ya se habría producido. El mismo tendría como objetivo la contratación del volante Lucas Menossi, quien tiene 26 años y su contrato con la entidad de Victoria vence en junio del año que viene.

Hasta donde se puede saber, los dirigentes de Tigre expusieron ante sus pares unionistas que por ahora las charlas tengan un cuarto intermedio hasta que termine el receso. Seguramente, la complicada situación futbolística por la que atraviesa el Matador (es el equipo de peor promedio del torneo) es una de las trabas para que el DT, Mariano Echeverría, no tenga intenciones de que se desarme el plantel de cara a la segunda parte del campeonato, en la cual se definirán quiénes jugarán la próxima temporada en la B Nacional.

Sabiendo que ni Madelón, ni Martín Zuccarelli ni los dirigentes han adelantado nada, y que lógicamente habrá que esperar si algún jugador de Unión sea transferido, lo único que se puede hacer es “conjeturar” sobre los posibles puestos a reforzar:

Para el arco es casi improbable que se traiga a un competidor de Nereo Fernández, aún teniendo en cuenta el flojo desempeño del “1” en los últimos partidos, por eso Marcos Peano y Alan Sosa tendrán que estar atentos ante cualquier circunstancia que le pueda ocurrir a Nereo. Joaquín Papaleo podría tener su destino en Instituto de Córdoba.

En la defensa, el entrenador tatengue no tiene intenciones de incorporar a nadie, a excepción de que se vaya algún defensor. Se habla de que San Lorenzo pidió condiciones por Yeimar Gómez Andrade, y que volverían a la carga por Bruno Pittón, pero por ahora no hay nada confirmado.

Además del volante central, la idea de Madelón también es sumar un jugador que se pueda mover por las bandas, y que pueda ser un reemplazo de jerarquía y calidad para Franco Fragapane y Diego Zabala. Tampoco hay que olvidarse de que Rodrigo Gómez debe volver a México.

Y por supuesto, la gran preocupación es la zona ofensiva. Se sabe que Franco Soldano tiene muchas propuestas, pero lo principal es que Unión necesita “vender”. El presidente Luis Spahn lo ha dicho públicamente: “Venimos de un semestre muy malo en lo económico, muy sacrificado. No podemos cumplir como quisiéramos con nuestras obligaciones. Se hizo una ingeniería sobre la base de una venta que no se concretó (la de Soldano). Eso no nos llevó a un colapso económico, pero sí a muchas dificultades. No podemos repetir esa situación. Las pautas sobre la venta de Soldano están concertadas y se le va a buscar una salida, porque el jugador hizo la lista de espera y además le dio mucho al club. Unión no va atar a sus jugadores. Entendemos que le encontraremos alguna alternativa, aunque el hecho de que no haya subido en la tabla de goleadores ha bajado su tasación”.

Más allá de la casi segura salida del atacante sunchalense, Madelón pedirá por otro delantero, de características similares a las de Lucas Gamba, a quien tanto extrañó en la mayor parte de la segunda etapa del 2018.

En cuanto a nombres, hasta ahora sonaron los de Maximiliano Cuadra y Fabián Bordagaray, quienes son dos viejos anhelos de Madelón. Al jugador de Racing también lo pretende Gimnasia de La Plata, mientras que al atacante de Defensa y Justicia también lo busca Unión La Calera de Chile.