Lunes 17.12.2018 - Última actualización - 8:37

8:27

En la mañana de este lunes, se sortearon los octavos de final de la Champions League. Atlético Madrid enfrentará a la Juventus y el Manchester United jugará contra el París Saint-Germain, entre los destacados.

Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Uefa Champions League, que se reanudará en febrero del próximo año.

Los cruces

Shalke 04 - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus

Manchester United - París Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmound

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munich

Con este panorama, el primer análisis que se puede hacer es que el Barcelona fue uno de los más beneficiados con el sorteo, ya que enfrentará al Lyon, que se encuentra tercero en la Liga de Francia. Por otra parte, el Manchester City también puede festejar, ya que enfrentará al Shalke 04, que a pesar de hacerse fuerte en casa, en la Liga de Alemania se encuentra en la 13° posición y futbolísticamente es claramente inferior a los de Guardiola.

Entre los partidos más parejos, estarán: Roma vs Porto, Tottenham vs Borussia Dortmound, Atlético Madrid vs Juventus y Liverpool vs Bayern Munich.