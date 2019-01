https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.12.2018

En doce provincias argentinas

Impulsan plan de asesorías para la prevención de embarazos no deseados en adolescentes

En el marco del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades se brindarán asesorías sanitarias en escuelas y espacios comunitarios juveniles para la prevención de embarazos no deseados

El pasado viernes, durante un acto en la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri presentó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) que se inscribe dentro del Plan de Igualdad de Género. Con este nuevo impulso, el gobierno nacional involucra a asesorías sanitarias en escuelas y espacios comunitarios juveniles en las 12 provincias donde se destacan la mayor cantidad de embarazos no deseados en adolescentes.

"Hay un cambio de época, lo que antes parecía normal, ahora no lo es", dijo Macri ese día.

Asimismo, la politóloga Gimena De León, investigadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) explicó que "Hay que estar donde están los chicos porque no van espontáneamente a los centros de salud".

A esa deducción llegó el equipo que integró la profesional, junto a especialistas del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y de organismos estatales, y que se ocupó de diagnosticar el estado de los programas gubernamentales que venían trabajando para prevenir los embarazos adolescentes.

De León explicó de qué manera las asesorías de este plan funcionan para evitar los embarazos no intencionales:

"Hicimos diagnósticos participativos para ver dónde ajustar. Fue un trabajo que realizamos en las 12 provincias que tienen los índices más altos de embarazos no intencionales en adolescentes", detalló.

Luego de ese proceso, desde este año se puso en marcha el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) que es ahora parte del PIOD.

Actualmente se ejecuta en Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y provincia de Buenos Aires "que si bien tiene un índice mas bajo de este tipo de embarazos que la media, por cantidad de población se decidió incluirla".

Al detectar que las y los adolescentes no concurrían a los centros de salud para buscar información y métodos anticonceptivos, lo que se decidió fue montar asesorías en las escuelas que "trabajan en conjunto con los centros de salud de referencia. Entonces, se logra estar donde están los chicos".

En general "se trata de personal de salud, sobre todo psicólogos y asistentes sociales, quienes escuchan la demanda espontánea de los alumnos que tiene que ver con dudas sobre sexualidad, pero también allí han atendido denuncias por abusos, por intentos de suicidios, y mucho mas".

La persona que tiene a cargo la asesoría escolar también pertenece al centro de salud y se encarga además de brindar "turnos protegidos para que los adolescentes hagan consultas con profesionales según sus requerimientos".

De esta manera "se logró romper distintas barreras de acceso de adolescentes a centros de salud".

Ese eje se complementa con la educación sexual integral (ESI) en las aulas, que está a cargo de docentes.

Otro de los ejes es montar las asesorías en espacios comunitarios donde se reúnen adolescentes: "se trata de hacer desde talleres en determinados lugares hasta tener espacios en fiestas o festivales donde se le brinda información sobre salud sexual".

Hasta ahora, el ENIA "está activo en 36 departamentos de las 12 provincias", señaló De León, donde "los gobiernos locales trabajan junto a Nación y organizaciones sociales de referencia en cada territorio".

Los últimos datos oficiales disponibles indican que el 67,5 % de las adolescentes que se convierten en madres cada año -3.000 de ellas antes de los 15 años- no buscaban quedar embarazadas, pero casi el 80 por ciento no venía utilizando ningún método anticonceptivo para evitarlo, reflejó el informe "Situación de Salud de las y los Adolescentes en la Argentina" elaborado por el Ministerio de Salud y Unicef en 2016.