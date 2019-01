https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes se sortearon los 16avos de final de la Europa League, que tendrá la participación del Flaco Conti defendiendo la camiseta del Benfica y de Lucas Alario, haciendo lo propio con el Bayern Leverkusen.

Sorteo de 16avos de final Europa League: Benfica enfrentará al Galatasaray y Leverkusen al Krasnodar

Durante las primeras horas de este lunes, se realizó el sorteo de los 16avos de la Europa League, el segundo torneo más importante de Europa a nivel clubes.

Entre los partidos más destacados, el Benfica de Germán Conti enfrentará al siempre difícil Galatasaray. Por otra parte, el Bayern Leverkusen de Alario jugará contra el Krasnodar de Rusia.

Otros encuentros interesantes serán: Rapid Wien vs Inter; Lazio vs Sevilla; Sporting de Lisboa vs Villareal; Celtic vs Valencia; Bate Borisov vs Arsenal y Malmo vs Chelsea.

