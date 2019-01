El gobierno de Bolsonaro endurece la posición de Brasil contra Venezuela

El Litoral | Télam

El equipo que asumirá el gobierno de Brasil en 2019 profundizó hoy el enfrentamiento con la administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al convocar "a todos los países del mundo" a "liberar" a los venezolanos. Además, se adelantó que Maduro, no fue invitado a la asunción del mandatario electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero próximo.

"Maduro no fue invitado a la asunción en respeto al pueblo venezolano, no hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña; todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela", dijo el canciller designado, Ernesto Araújo, en redes sociales.

Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela.