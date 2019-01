https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.12.2018 - Última actualización - 12:17

12:15

Demanda por daños y prejuicios

Carrió no podrá ampararse en sus fueros ante una demanda del administrador de la Corte Suprema

Por la demanda civil que le inició Héctor Daniel Marchi, por daños y prejuicios, Elisa Carrió no podrá ampararse en sus fueros como diputada nacional.

Foto: Archivo



