Lunes 17.12.2018 - Última actualización - 16:03

15:59

Pidió que vuelva a prisión

Caso Ciccone: la unidad antilavado apeló el fallo que benefició a Boudou

La UIF considera que la libertad del ex vicepresidente implica un riesgo para el proceso que se le está siguiendo porque la condena en su contra no está firme, y podría darse a la fuga.

La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló este lunes el fallo que dispuso la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y 10 meses en el marco del caso Ciccone, y reclamó que el ex vicepresidente vuelva a prisión. El titular de ese organismo, Mariano Federici, presentó un recurso para que sea la Cámara de Casación la que determine si Boudou estuvo bien excarcelado o debe volver al penal de Ezezia. Para la UIF, la libertad del ex vicepresidente implica un riesgo para el proceso que se le está siguiendo porque la condena en su contra no está firme, y podría darse a la fuga. "Las razones objetivas y subjetivas que llevaron a imponer la prisión preventiva de Amado Boudou al momento de dictar su sentencia condenatoria se encuentran incólumes", aseguró el representante de la UIF en el escrito que presentó en los tribunales federales de Comodoro Py. "Oportunamente, el Tribunal ponderó -y a nuestro entender en la forma debida- que existían riesgos no sólo de obstrucción, sino también de fuga", agregó. El titular de la UIF cuestionó que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que dispuso la libertad de Boudou, no le hubiera corrido vista al organismo del pedido formulado por la defensa del ex vicepresidente para conseguir su excarcelación. "Fue esta Querella, en cumplimiento de los intereses que representa, la única parte acusadora en el debate que solicitó, al momento de la imposición de las penas, la inmediata detención de los acusados", remarcó el representante de la UIF. Tenés que leer Boudou dijo que "uno puede haber cometido desaciertos, pero no delitos" "De este modo, y siendo la única parte acusadora que ha argumentado largamente en su alegato final respecto de los motivos por los cuales se consideraba necesaria la imposición de las penas, junto con la inmediata detención de los acusados, llamativamente el Tribunal actuante no nos ha concedido las vistas correspondientes a esta incidencia", sostuvo. El TOF 4 resolvió el martes pasado liberar bajo fianza al ex vicepresidente detenido por la causa Ciccone, hecho que se materializó 24 horas más tarde. El ex vicepresidente había sido condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa y aún no está firme. La sentencia condenatoria contra Boudou se emitió el 7 de agosto pasado y ese día el ex vicepresidente quedó detenido porque el TOF que lo juzgó entendía que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II. Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían pedido la liberación de su defendido el lunes pasado luego de que el juez federal Ariel Lijo dictara nuevos procesamientos en el tramo de la causa que aún no fue elevado a juicio (Ciccone II), pero sin prisiones preventivas. Con información de Télam

