"Tenemos muy claro el perfil de entrenador que necesitamos para este momento", manifestó el ex futbolista.

Este lunes Burdisso fue presentado como director deportivo de Boca y habló del futuro DT

Nicolás Burdisso fue presentado este lunes como flamante director deportivo de Boca, y junto al presidente Daniel Angelici, evitó dar nombres sobre el sucesor del entrenador Guillermo Barros Schelotto y afirmó que tiene "claro" el perfil que buscará para generar "confianza e ilusión" en el hincha, tras la dolorosa derrota frente a River por la final de la Copa Libertadores.

Burdisso, que firmó un contrato por dos años pese a que en diciembre próximo habrá elecciones en el "Xeneize", encabezará un equipo de trabajo que incluirá también a otro ex defensor del club, Aníbal Matellán.

"Tenemos la necesidad de tener una persona que va a depender directamente de presidencia y respecto al fútbol va a ser quien tome las decisiones junto al presidente, pero es el cargo de mayor responsabilidad y ejecución dentro del fútbol profesional, inferiores y amateur", detalló Angelici, en conferencia de prensa en el complejo "Pedro Pompilio".

En los hechos, entonces, Burdisso tomará las próximas decisiones importantes en el ámbito del fútbol profesional y amateur, que podrían ser drásticas desde lo deportivo, en conjunto con Angelici y sin depender de otra área dirigencial.

"Tenemos muy claro el perfil de entrenador que necesitamos para este momento. Después de la final cambian las condiciones, pero los principios son lo más importante de eso, la manera en que vamos a elegir jugadores, en que vamos a transmitir, eso es más importante que si vamos a jugar más arriba o más abajo", sostuvo Burdisso, que con Boca obtuvo siete títulos.

Y completó: "Tomé esta decisión por la posibilidad de construir desde las divisiones inferiores hasta el primer equipo.

Es lógico que todas las miradas están puestas en el equipo de primera, pero hay que pensar en formar personas".

Burdisso, que anunció su retiro profesional en octubre pasado, se mostró movilizado por asumir este rol tan importante y reconoció que era un día que "esperaba hace mucho", después de criarse, adquirir valores y formarse en esas canchas de La Boca.

"Es un momento histórico particular, es una posibilidad única. Hace bastante veníamos hablando de fútbol, siempre tuve muy claro que quería seguir en el fútbol cuando me retiré hace poco, es una ocasión y un desafío enorme de transmitir un rol que en Argentina tiene poco conocimiento y lo hacen pocos, y sobretodo tomar decisiones y responsabilidad, que es lo que me gusta", reconoció.

En ese contexto, Burdisso admitió que "sería muy rico para todos" poder charlar con el saliente DT Barros Schelotto para interiorizarse sobre el plantel.

"Si existe la posibilidad de llamarlo, sería muy rico para todos. Siempre tuve una gran relación con él más allá de cosas que se explicaron y para nosotros sería interesante", sostuvo.

Danza de nombres

Con este escenario, Miguel Ángel Russo, Antonio Ricardo Mohamed y José Néstor Pekerman, con los que la Comisión Directiva pensaba reunirse esta semana, perdieron bastante terreno en la carrera.

Incluso, trascendió que Burdisso -que tendrá a Aníbal Matellán dentro de su equipo de trabajo- ve con buenos ojos otros perfiles como el de Rolando Schiavi, Gabriel Milito, Eduardo Domínguez y Ricardo Gareca, aunque este último renovó de manera reciente su contrato con la Selección peruana.

"No puedo hablar de nombres, sería injusto dejar de lado cualquier propuesta o posibilidad. Entiendo los momentos del fútbol, del futbolista y del hincha, que es lo más importante.

En este momento necesitamos generar confianza e ilusión", se limitó a decir el nacido en la localidad de Altos de Chipión, Córdoba.

"Como jugador nos ha dado muchas alegrías con siete títulos, hace mucho tiempo venimos hablando con él. El club necesitaba tener un hombre de la casa, que se haya formado para poder cumplir esta función que al club le estaba faltando. Es una alegría darle la bienvenida a su casa, estoy convencido que vamos a ver el salto de calidad necesario en transferencias, contrataciones para que esté al lado mío", cerró Angelici.

Con información de NA